ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ומכובדים נוספים השתתפו היום (שני) בטקס פתיחת מוזיאון הכנסת, בבית פרומין בירושלים, המקום ששימש כפרלמנט הישראלי - לפני הקמת משכן הכנסת הנוכחי בגבעת רם בבירה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בנאומו כי "אני נרגש להיות במקום הזה. ראיתי אותו מבחוץ כנער. כאן חוקקו חוקים מכוננים, כאן היו ויכוחים ודיונים סוערים, כאן הוצבה ראשית הדמוקרטיה הישראלית, והיא הוצבה במקום הזה בניגוד לרצונם של רבים בקהילה הבינלאומית שסירבו להכיר בירושלים, ירושלים בחלקה המערבי, כבירת ישראל. ורבים עדיין מסרבים לעשות זאת היום, אחרי איחודה של בירתנו הנצחית".

לדבריו: "הקהילה הבינלאומית תמיד פיגרה בהכרה בשינויים הגדולים ההיסטוריים שמתרחשים בגורל עמנו. הם התרגלו לראות אותנו כקורבן מושלם במהלך הדורות. הם מתקשים להכיר בשינוי שחל בנו כעם שנטל את גורלו בידו ואת חרבו בידו נגד אלה שבאים להכחידנו. אבל זה לא עצר אותנו. לא בדיונים כאן, לא בדיונים בגבעת רם, ולא במעשים הגדולים שאנחנו עושים להבטיח את נצח ישראל".

רה"מ הוסיף: "אמרתי שראיתי את הבניין הזה מן החוץ, כי כנער ירושלמי בשנות ה-60 הייתי עובר ברחוב המלך ג׳ורג, ׳קינג ג׳ורג׳ קראנו לו אז. היו פה מעבר לכביש בתי קפה, מעדניות, חנויות, וממול בצד השני של הרחוב - הכנסת. זה היה מובן מאליו. הכנסת שוכנת בתוך העם. היא באה מתוך העם. היא פועלת בשם העם ולמען העם. והמיקום הזה של ׳בית פרומין', בלב העיר, במרכז העיר, נתן ביטוי לא פורמלי של עקרון יסודי בדמוקרטיה: העם הוא הריבון. העם בוחר את נציגיו בפרלמנט, בכנסת. ובאמצעותם את הממשלה שתנהל את ענייני המדינה".

נתניהו עקץ את רשויות המשפט ואמר: "באותם שנים עדיין לא פרץ הוויכוח הנוקב בין הרשויות שהתפתח בשנים האחרונות. כל רשות ידעה את מקומה, כל רשות ידעה את תפקידה. והיה איזון, הרמוניה והרבה כבוד הדדי בין הרשויות.

"ישראל הייתה דמוקרטיה פרלמנטרית קלאסית, ולא היה אדם אחד שטען אחרת. היא פעלה באמצעות איזונים ובלמים בין הרשויות שהם היסוד של הדמוקרטיה המודרנית. היסוד העתיק של הדמוקרטיה זה בחירת הרוב, והדרך לאזן בין בחירת הרוב וזכויות הפרט זה על ידי איזונים ובלמים בין הרשויות. אני מקווה שנוכל לחזור להבנות האלה של אותם ימים. העם מייחל לזה. זה ייטיב עם כולם".

בסיום נאומו, אמר ראש הממשלה: "אני רוצה להגיד דבר נוסף: דווקא בימים הללו, של ניצחונות גדולים מול אלה שבאו לכלותנו, שבאו להשמיד אותנו. כשאנחנו עומדים בפני סיום המערכה ואנחנו פועלים להכריע את שארי הציר האיראני ולשחרר את כל חטופינו - החיים והחללים כאחד, אנו מציינים כאן במקום הזה את עובדת קיומנו, את עובדת עצמאותנו, בלב ירושלים בירתנו הנצחית. זהו יום חג למדינת ישראל, לכנסת ישראל".