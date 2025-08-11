כיכר השבת
"למנוע ממשלת ימין קיצונית"

הסיעות הערביות ירוצו ברשימה משותפת? אלו המגעים שהתקיימו

מנהיגי רע״ם, חד״ש, תע״ל ובל״ד, נפגשו בכדי לדון בהקמה המחודשת של הרשימה המשותפת | בהודעה שנמסרה לאחר הפגישה נאמר כי "הצדדים ימשיכו בשיח אינטנסיבי, במהלך תקופה הקרובה" (פוליטי)

נציגי המפלגות בפגישה היום (צילום: ללא)

ברקע אווירת הבחירות הקיימת בפרלמנט הישראלי - היום (שני) נפגשו בנצרת מנהיגי מפלגות רע”ם, חד”ש, תע”ל ובל”ד, והסכימו להמשיך במגעים להקמתה מחדש של הרשימה המשותפת.

ראשי הסיעות הדגישו כי מטרתם היא למנוע את חזרת ממשלת הימין הקיצוני, ולחזק את הכוח הפוליטי ואת יכולת ההשפעה גם בזירה הפרלמנטרית והפוליטית.

בפגישה, שהתנהלה באווירה פתוחה וכנה, נדונו המחלוקות בין המפלגות, והוסכם להמשיך בשיח אינטנסיבי בתקופה הקרובה.

בסיום ההודעה נאמר כי "המשתתפים ציינו כי ההידברות תתנהל מתוך ראייה כוללת של המציאות המשתנה בחברה הישראלית, ומתוך מענה לצרכים הבוערים של החברה הערבית, בהם המאבק בגזענות ובפשיעה, ההתמודדות עם השלכות המלחמה, והחתירה לסיום המלחמה ולקידום פתרון מדיני צודק לסוגיה הפלסטינית".

