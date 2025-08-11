כיכר השבת
לא ייאמן: בכיר במוסד לקח חלק בדיוני המשא ומתן אך במקביל עבד בשירות קטאר 

בכיר לשעבר במוסד השתתף במשך תקופה בדיונים הביטחוניים, אשר דנו בהשגת עסקת חטופים, ובמקביל עבד אצל הקטארים | הבכיר טען כי דיווח על קשריו עם קטאר אך במוסד טוענים שלא ידעו מעיסוקיו האחרים (חדשות)

המוסד (צילום: Amos Ben Gershom/GPO)

מקרה חריג ביותר: בכיר ישראלי, אשר עבד במוסד ובעבר נחקר בפרשת "קטר-גייט", השתתף בדיוני צוות המשא ומתן לשחרור החטופים בתחילת המלחמה, כך פורסם הערב (שני) בכאן חדשות.

על פי הפרסום, הבכיר לשעבר עבד במקביל לחברותו בפרום הביטחוני אצל הקטארים, חברים אחרים בצוות המשא ומתן שהיו נוכחים בדיונים - לא ידעו על קשריו העסקיים עם קטאר, אותו בכיר שימש בחלק מהדיונים הסגורים כנציג המוסד, ואף הציג את עמדת הארגון בפני החברים השונים בדיון הביטחוני.

הבכיר לשעבר טען, כי הוא דיווח על קשריו עם קטאר, למוסד ולצה"ל, אך מנגד טענו במוסד כי הם לא ידעו שאותו בכיר שימש כיועץ אצל קטאר, כשהוא במקביל יושב בצוות המשא ומתן.

לפי דיווח שפורסם לפני כחודש בערוץ 13, האלוף פולי מרדכי שכיהן בעבר כמתאם פעולות הממשלה בשטחים ודובר צה"ל, נחקר אזהרה במשטרה בחשד למגע עם סוכן זר והעברת כסף באמצעות חברה בבעלותו, ליועצי ראש הממשלה לטובת קמפיין בקטאר.

יוזכר שהאלוף במיל. יואב מרדכי, היה בעל תפקיד רשמי ובולט במנהלת החטופים שפעלה במלחמה האחרונה בראשות האלוף ניצן אלון.

מחברת נובארד (NOVARD) (השייכת למרדכי) נמסר בתגובה: "נובארד עובדת במשך שנים עם מדינות שונות באסיה, אפריקה והמזרח תיכון, בצורה רשמית, פומבית וחוקית לחלוטין. מאז 7 באוקטובר גוייס פולי מרדכי למילואים לקידום החזרת החטופים, הוא אינו מעורב בפעילות עסקית כלשהי וישנה הפרדה מוחלטת בין פעילותה של נובארד במדינות המזרח התיכון ובינו".

