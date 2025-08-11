כיכר השבת
טבח השבעה באקטובר

בצה"ל מתדרכים נגד המבקר: "הוא רוצה לפטור את נתניהו" | כך הוא השיב

לאחר שהציג מסקנות, בצה"ל תדרכו נגד מבקר המדינה בטענה כי הוא רוצה לפטור את נתניהו מטבח השביעי לעשירי, ולמנוע הקמת וועדת חקירה | אנגלמן השיב לטענות:  "הניסיונות לחמוק ממתן תשובות לאזרחי ישראל לא יצלחו" (חדשות)

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן (צילום: David Cohen/Flash90)

מי יחקור את המחדלים: ב תדרכו היום (שני) נגד מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, שלדבריהם סימן את האשמים בטבח , רק כדי לפטור את נתניהו וממשלתו מטבח השביעי לעשירי, ולגנוז את עבודתה של וועדת החקירה לכשתקום, כך פורסם בכאן חדשות.

במהלך התקופה האחרונה הודיע מבקר המדינה כי גיבש המלצות אישיות נגד כ- 9 קצינים בדרגות גבוהות אשר שימשו בתפקידי גורליים במהלך טבח השביעי לעשירי - בדו"ח האישי שנשלח להם נאמר נכתב: "הקצין לא מימש את אחריותו, דבר שמנע ממשרדי הממשלה לממש את אחריותם כלפי הציבור".

במשרדו של המבקר הגיבו לביקורת וטענו: כי "הטענה לפיה למבקר 'כוונת מכוון' להחליף ועדת חקירה ממלכתית - מופרכת. המבקר אמר מהרגע הראשון שיתאם גבולות גזרה עם ועדת חקירה, כאשר תקום. הביקורת היא על כלל הדרגים - המדיני, הצבאי והאזרחי. איש לא חסין ממנה".

בנוסף טענו במשרד כי "הביקורות נעשות בהתאם לסיכום בין משרד מבקר המדינה לצה"ל שאושר בבג"ץ. חרף הסיכום המפורש, צוותי הביקורת קיימו פגישות עם שורת קצינים בכירים שתפקידם נוגע לליבת הנושאים שנבחנו".

בסיום ההודעה נאמר כי "ישנם בעלי תפקידים במערכת הביטחון המתחמקים במודע מפגישות עם צוותי הביקורת. הניסיונות לחמוק ממתן תשובות לאזרחי ישראל לא יצלחו. זו חובתנו הבסיסית לנרצחי 7 באוקטובר ולכל הנפגעים והחטופים ובני משפחותיהם".

תגובת דובר צה״ל: "הארגון מנוע מלהגיב על דוחות מבקר המדינה טרם פרסומם הרשמי לציבור, בהתאם לחוק. נציין כי טרם הועברה למבקר המדינה התייחסות צה״ל לטיוטת הדו״ח, אשר תשמש לגיבוש הדו״ח הסופי, ועל כן לא ברורה לנו מהות הידיעה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר