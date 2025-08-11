מי יחקור את המחדלים: בצה"ל תדרכו היום (שני) נגד מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, שלדבריהם סימן את האשמים בטבח השביעי לעשירי, רק כדי לפטור את נתניהו וממשלתו מטבח השביעי לעשירי, ולגנוז את עבודתה של וועדת החקירה לכשתקום, כך פורסם בכאן חדשות.

במהלך התקופה האחרונה הודיע מבקר המדינה כי גיבש המלצות אישיות נגד כ- 9 קצינים בדרגות גבוהות אשר שימשו בתפקידי גורליים במהלך טבח השביעי לעשירי - בדו"ח האישי שנשלח להם נאמר נכתב: "הקצין לא מימש את אחריותו, דבר שמנע ממשרדי הממשלה לממש את אחריותם כלפי הציבור".

במשרדו של המבקר הגיבו לביקורת וטענו: כי "הטענה לפיה למבקר 'כוונת מכוון' להחליף ועדת חקירה ממלכתית - מופרכת. המבקר אמר מהרגע הראשון שיתאם גבולות גזרה עם ועדת חקירה, כאשר תקום. הביקורת היא על כלל הדרגים - המדיני, הצבאי והאזרחי. איש לא חסין ממנה".

בנוסף טענו במשרד כי "הביקורות נעשות בהתאם לסיכום בין משרד מבקר המדינה לצה"ל שאושר בבג"ץ. חרף הסיכום המפורש, צוותי הביקורת קיימו פגישות עם שורת קצינים בכירים שתפקידם נוגע לליבת הנושאים שנבחנו".

בסיום ההודעה נאמר כי "ישנם בעלי תפקידים במערכת הביטחון המתחמקים במודע מפגישות עם צוותי הביקורת. הניסיונות לחמוק ממתן תשובות לאזרחי ישראל לא יצלחו. זו חובתנו הבסיסית לנרצחי 7 באוקטובר ולכל הנפגעים והחטופים ובני משפחותיהם".

תגובת דובר צה״ל: "הארגון מנוע מלהגיב על דוחות מבקר המדינה טרם פרסומם הרשמי לציבור, בהתאם לחוק. נציין כי טרם הועברה למבקר המדינה התייחסות צה״ל לטיוטת הדו״ח, אשר תשמש לגיבוש הדו״ח הסופי, ועל כן לא ברורה לנו מהות הידיעה".