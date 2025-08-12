כיכר השבת
"ידוע שיורים להם בראש" | בן גביר נשאל איך המלחמה מקרבת את שחרור החטופים 

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נשאל היום על ידי משפחות החטופים איך ייתכן שמלחמה תשחרר את החטופים, בעוד לטענתם ידוע שחמאס יורה בראש של החטופים אם צה"ל מתקרב - זה מה שהוא ענה (חדשות) 

(צילום: ערוץ הכנסת)

השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, ענה היום (שלישי) בדיון ועדת הפנים והגנת הסביבה, לעמית חברה של משפחת אנגרסט, ששאלה אותו כיצד לדעתו כיבוש של עזה יחזיר את החטופים כאשר ידוע לטענתה ש יורה לחטופים בראש כשצה"ל מתקרב.

ענה: "חמאס נמושות, פחדנים, שפלים וככל שתוקפים אותם הם יורדים על הברכיים". עוד אמר: "אין פה בחברה הישראלית כאלה שרוצים להחזיר את החטופים וכאלה שלא רוצים. יש לי בן הכי יקר לי בעולם שנמצא ביחידה מובחרת שמנסה להביא את החטופים הביתה. יש מחלוקת על הדרך".

הדברים נאמרו בדיון ועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות ח"כ יצחק קרויזר, בנושא עיכוב הליכי תכנון בניה בעיר נשר בשל מיקום קברו של עז א-דין אל קאסם.

השר בן גביר אמר בנושא: "שרמ"י יוציאו צו הריסה. טרוריסטים ורוצחים לא יעבירו מסרים פה גם במותם. אנו כמשטרה נקיים את החוק כמו שאנו עושים בכל הארץ".

יו"ר הוועדה קרויזר: "למרבה הצער אותו ארכי מחבל שקבור שם בשטחי מדינת ישראל על אדמות מדינה , הפך למוקד עליה לרגל לארגוני טרור ולתומכי טרור. אנו נסלק את קברו ונמחה את הכתם המוסרי והערכי הזה".

