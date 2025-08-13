כיכר השבת
"אדלשטיין לא עונה לשיחות"

בקואליציה לא הצליחו לגייס רוב להעברת צווי הגיוס: "שני חכי"ם נעדרו מהוועדה"

לאחר העדר רוב בוועדת החוץ והביטחון, בוטלה היום ההצבעה על העברת - צווי 8 לחיילי מילואים | הנעדרים מההצבעה: יו"ר הוועדה המודח אדלשטיין, וח"כ מישל בוסקילה ממפלגתו של סער (כנסת)

דיון בוועדת החוץ והביטחון (צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ)

ברקע הדיונים בוועדה להעברת חוק הגיוס, היום (רביעי) ההצבעה בוועדת חוץ וביטחון על אישור צווי 8 ל-430 אלף חיילי מילואים שהייתה צפויה לעבור מוקדם יותר, נדחתה למועד לא ידוע לאחר שהקואליציה לא הצליחה לגייס רוב לצורך העברתה.

בקואליציה טענו כי ניסו לגייס את ח"כ יולי אדלשטיין, מי שעד לא מזמן כיהן כיו"ר הוועדה אך "הוא לא היה זמין, ולא ענה לטלפונים" גם ח"כ מישל בוסקילה מהימין הממלכתי נעדר מההצבעה.

ראש האופוזיציה הגיב לכישלון הקואליציה: "מנענו כעת בועדת חוץ וביטחון את הרחבת הנטל על משרתי המילואים, בכך שבלמנו את ההצעה להארכת צווי 8 למילואימניקים. לקואליציה שוב אין רוב. בישראל יש ממשלת מיעוט לא מתפקדת ולא לגיטימית".

במקביל, חברת הכנסת עדי עזוז, מי שנכנסה לכנסת בעקבות התפטרותו של עידן רול מהמשכן, הצהירה אמונים במליאת הכנסת ותכהן כחברת כנסת מטעם סיעת יש עתיד, בראשותו של לפיד.

