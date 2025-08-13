ברקע הדיונים בוועדה להעברת חוק הגיוס, היום (רביעי) ההצבעה בוועדת חוץ וביטחון על אישור צווי 8 ל-430 אלף חיילי מילואים שהייתה צפויה לעבור מוקדם יותר, נדחתה למועד לא ידוע לאחר שהקואליציה לא הצליחה לגייס רוב לצורך העברתה.

בקואליציה טענו כי ניסו לגייס את ח"כ יולי אדלשטיין, מי שעד לא מזמן כיהן כיו"ר הוועדה אך "הוא לא היה זמין, ולא ענה לטלפונים" גם ח"כ מישל בוסקילה מהימין הממלכתי נעדר מההצבעה.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב לכישלון הקואליציה: "מנענו כעת בועדת חוץ וביטחון את הרחבת הנטל על משרתי המילואים, בכך שבלמנו את ההצעה להארכת צווי 8 למילואימניקים. לקואליציה שוב אין רוב. בישראל יש ממשלת מיעוט לא מתפקדת ולא לגיטימית".

במקביל, חברת הכנסת עדי עזוז, מי שנכנסה לכנסת בעקבות התפטרותו של עידן רול מהמשכן, הצהירה אמונים במליאת הכנסת ותכהן כחברת כנסת מטעם סיעת יש עתיד, בראשותו של לפיד.