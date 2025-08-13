סער חזר לליכוד אחרי חמש שנים – עימותים במרכז המפלגה

מרכז הליכוד התכנס היום (רביעי) בגני התערוכה בתל אביב כדי לאשר את הסכם המסגרת למיזוג בין מפלגת "הימין הממלכתי" בראשות שר החוץ גדעון סער לבין הליכוד. השר, ששב לראשונה למרכז המפלגה מאז פרישתו לפני כחמש שנים, הגיע לאירוע על רקע מתיחות עם שר הביטחון ישראל כ"ץ. בליכוד טוענים כי כ"ץ פועל לסכל את צירוף אנשיו של סער, בין היתר בשל "קרב הירושה" על היום שאחרי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

חברת הכנסת טלי גוטליב, שהתנגדה למיזוג, תקפה בנאומה את עצם השריון הצפוי לסער. "גדעון סער מוזמן לרוץ בפריימריז כמו כל מועמד", אמרה, "אך שריון לאדם שאמר דברים נוראיים נגד ראש הממשלה, הוביל אותנו לחמש מערכות בחירות, והביא עלינו את היועצת המשפטית לממשלה – לא זכאי לשריון". דבריה עוררו קריאות בוז מהקהל, ואחד הפעילים אף צעק לעברה: "את מתנהגת באגרסיביות ובבוטות. יש לך פז"מ של אפרוח בליכוד".

סער עלה לנאום מיד לאחר מכן, כשהוא חובש כיפה שחורה, ופתח בברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה". לדבריו, ההחלטה לשוב לליכוד התקבלה מתוך תחושת שליחות, למרות המחירים האישיים. "ידענו מה יגידו באולפנים, וידעתי שזה לא יסתיים בי – שזה יגיע למשפחה, לילדים, לאישה", אמר. "ידעתי בדיוק מה המחיר שאשלם, אבל היה לי ברור שמול הרגע שאנחנו נמצאים בו זו ההחלטה הנכונה".

בכיר בליכוד אמר כי בקרב פעילי המפלגה גובר החשש שצירוף אנשי סער למוסדות התנועה יפגע בכוחם לקראת ועידת הליכוד שתיערך בנובמבר, שבה יתקיימו בחירות פנימיות לכל מוסדות המפלגה. "למה לתת לגדעון סער פרס על ההחלטה שלו לעזוב את הליכוד?", תהה אחד הפעילים. "אם הוא רוצה – שיחזור לבד, בלי לצרף עוד מאה חברי מרכז".

למרות ההתנגדות, ההערכה במפלגה היא שהסכם האיחוד יאושר. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, אף צייץ כי ההסכם צפוי לעבור "ברוב גדול".