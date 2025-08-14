סער: "אתה מדברים איתי על מדינה פלסטינית, כבר ניסינו את זה"

שר החוץ גדעון סער התייחס היום (חמישי) לקריאות להקמת מדינה עבור פלסטינים וטען כי "העובדה היא שכבר ניסינו את הרעיון ״הגאוני״ הזה. עשינו את זה כשנסוגנו לחלוטין ב-2005 מרצועת עזה, מה שכונה אז “ההתנתקות”. לפני 20 שנה פירקנו את כל הבסיסים הצבאיים שלנו, את כל הקהילות שלנו, ואפילו העברנו את הקברים מבתי הקברות. לא נשאר שם כלום", את הדברים אמר סער בראיון לערוץ NewsMAX.

סער הסביר כי למרות ההתנתקות,"הדרך בה הם הגיבו הייתה לבנות את ממלכת הטרור הגדולה ביותר על פני כדור הארץ. זה לקח זמן קצר מאוד, ואז הם תקפו שוב ושוב עם טילים. ולקח 16 שנים מהיום שחמאס השתלט על רצועת עזה ועד ל-7 באוקטובר".

סער הוסיף וטען "כבר אז ניסינו את הנוסחה הזו. ובמידה מסוימת, ניסינו זאת גם בהסכמי אוסלו. כי על ידי הקמת רשות פלסטינית עם העיקרון שהם יילחמו בטרור. אבל אתם צריכים ללכת לבקר בבתי הכלא שלהם - אין שם מחבלים. אז הקונספט היה לתת להם עצמאות, והם ידאגו לביטחון. אבל לא רק שהם לא עשו את זה, אלא שהמצב הביטחוני הידרדר, כי כל מקום שעזבנו הפך לבסיס ענק לטרור".

אז עכשיו, אם אוכל לסיים בזה: "אם תיתן להם מדינה עם שליטה על הגבול, על השמיים, ויכולת להתחבר למדינות אחרות באזור – כנראה בריתות רדיקליות – זה יהיה התאבדותי מבחינת ישראל".