טרור בטורונטו: ירי לקונסוליה אחרי הפגנת תמיכה באיראן

בעוד צה"ל וכוחות ארה"ב מבצעים תקיפות נרחבות באיראן במסגרת מבצע "זעם אפי", הגלים מגיעים עד לטורונטו שבקנדה. משטרת העיר דיווחה הבוקר (שלישי) כי בשעה חמש וחצי לפנות בוקר נורה מטח לעבר בניין הקונסוליה האמריקנית, השוכן בלב מרכז העיר.

באירוע הירי לא דווח על נפגעים בנפש, אך נזק משמעתי נגרם למבנה. כוחות הביטחון הקנדיים העלו את רמת הכוננות סביב מוסדות יהודיים ואמריקניים בעיר, מחשש שחוליות הטרור ינסו לבצע פיגועים קטלניים יותר ככל שהלחימה במזרח התיכון תסלים.

הכתובת הייתה על הקיר

הירי הבוקר לא הגיע בחלל ריק. רק בשבת האחרונה נערכה מול אותו הבניין ממש הפגנת ענק של תומכי המשטר האיסלאמי בטהרן, במהלכה נשמעו קריאות הסתה קשות של "מוות לאמריקה". במשטרה בודקים כעת את הקשר הישיר בין ההסתה ברחובות לבין הירי המבצעי לעבר הנציגות הדיפלומטית.

עבור הקהילה היהודית בטורונטו, האירוע מעורר חששות עמוקים. בשבועות האחרונים חווה העיר גל אלימות חסר תקדים מאז תחילת הלחימה באיראן, כאשר בניין הקונסוליה הוא היעד השביעי בשרשרת. היעדים הקודמים משרטטים מפה ברורה של שנאה: שלושה בתי כנסת שהותקפו בירי, מסעדה ומרכז יזמות בבעלות יהודית, ומכון כושר בבעלות מתנגד משטר איראני.

גל טרור אנטי-יהודי ואנטי-אמריקני

טורונטו חווה תקופה קשה במיוחד. רק לפני מספר שבועות דיווחנו על תקרית אנטישמית חמורה בה עשרות מזוזות נתלשו מדירות קשישים יהודים בבניין דיור. רבים מהדיירים הם ניצולי שואה ודוברי רוסית, שחשו הלם ופחד עמוק מהמעשה.

המשטרה הקנדית העבירה את הטיפול באירועים ליחידה לפשעי שנאה, לאחר שהוערך כי מדובר במעשים שמונעים משנאת יהודים ותמיכה במשטר האיראני. גורמי אכיפה מזהירים כי ככל שהמתיחות במזרח התיכון תגבר, כך יגדל הסיכון לפיגועים קטלניים יותר ברחובות קנדה.

חשש מפני הסלמה

עבור הקהילה החרדית בטורונטו, שמונה אלפי משפחות, האירועים מעוררים זיכרונות קשים. כפי שדיווחנו על אירועי אלימות דומים בארה"ב, גל הטרור האנטי-יהודי והאנטי-אמריקני מתפשט במהירות במדינות המערב.

רשויות הביטחון הקנדיות ממשיכות לחקור את הקשרים בין ההפגנות התומכות באיראן לבין מקרי הירי. בינתיים, הקהילה היהודית בעיר מתבקשת להישאר ערנית ולדווח על כל פעילות חשודה לרשויות.

כידוע, קנדה נחשבת למדינה ידידותית לישראל, אך בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית באירועי אנטישמיות, במיוחד בערים הגדולות כמו טורונטו ומונטריאול. גדולי ישראל קראו לאחרונה לתושבים להיזהר ולהגביר את רמת הזהירות, תוך שמירה על קשר הדוק עם מוסדות הביטחון המקומיים.