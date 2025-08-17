נשיא המדינה, יצחק הרצוג, הגיע הבוקר (ראשון) לכיכר החטופים בתל אביב והבהיר כי אין ישראלי שלא רוצה את החטופים בבית, גם אם יש מחלוקת על הדרך. הנשיא תקף את הצביעות בקרב מדינות העולם וקרא להם ללחוץ על חמאס.

בפתח דבריו אמר הנשיא תוך שהוא מדגיש: "הגענו לכאן כדי לומר למשפחות היקרות, למשפחות החטופים, ולומר לאחינו ולאחיותנו - כל עם ישראל חרד, דואג ורוצה את החטופים בבית - אין ישראלית ואין ישראלי שלא רוצה אותם בבית. אפשר להתווכח על השקפות עולם, אבל עם ישראל באמת רוצה את האחים והאחיות שלנו בבית".

"אני רוצה לומר לחטופים שנמצאים במנהרות האיומות בעזה", פנה הרצוג: "אנחנו לא שוכחים אתכם לרגע, אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר אתכם הביתה. אנחנו דואגים וחרדים מאוד, אתם בידיים של אויב אכזר, מר ונורא שלא בוחל בשום אמצעי, כדי להכאיב לעם ישראל, כדי להלך עליו אימים - אבל אנחנו לא נרתע ואנחנו נחזיר אתכם הביתה!

"אני רוצה לומר למשפחות הדואבות והחרדות - אנחנו אתכם, כל עם ישראל אתכם, דואגים, כואבים, מתפללים, זועקים כל אחד בדרכו ובדרכה".

הרצוג הוסיף: "אני רוצה לומר לחיילים שלנו שנלחמים בחזית כדי להחזיר אותם הביתה - תודה לכם".

הנשיא התייחס גם לצביעות בעולם ואמר: "אני רוצה לומר לעולם, תפסיקו לגלות צביעות. כשאתם רוצים ללחוץ - אתם יודעים ללחוץ. תלחצו על החמאס, הוא היה צריך לשחרר אותם מיד! תפסיקו להכנע לחמאס, לגחמות שלו, ולמשחקים הרגשיים שלו.

"תשחררו אותם בראש ובראשונה, תגידו לעולם כולו, ותגידו לחמאס - אתם רוצים להביא אספקה? אתם רוצים לשנות את המצב? תשחררו אותם. קודם כל תשחררו אותם! אני קורא לעולם כולו- להפסיק עם הצביעות ולשחרר אותם".