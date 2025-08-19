הערעור התקבל: אוריך ימשיך להיות מורחק מלשכת רה״מ

שינוי מפתיע: יהונתן אוריך יועצו של רה"מ, לא יוכל ליצור קשר עם ראש הממשלה נתניהו עד ה-10.9 וגם לא לצאת מהארץ.

על פי החלטת שופט בית המשפט המחוזי, יש לקבל את הערעור של המשטרה בעניינו של אוריך, ובכך נקבע כי יועצו הבכיר של רה"מ לא יכול לחזור לעבודתו בלשכת.

על פי הדיווח ב-ynet אוריך צפוי לזומן לחקירה נוספת מחר, במשרדי להב 433.

נזכיר כי השופט מנחם מזרחי קבע לפני כשבוע כי יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו החשוד במסגרת פרשת "קטאר-גייט", יוכל לחזור ללשכת רה"מ ביום שני הקרוב אם לא יוגש ערעור.

בית המשפט כתב כי הוא לא שוכנע ש"התחזק החשד הסביר התומך בעבירות שיוחסו לחשוד", באופן שיצדיק את הארכת תוקף המגבלות עליו. מזרחי הוסיף כי לא יחולו עליו עוד תנאים מגבילים, למעט הערבויות שאמורות להבטיח את התייצבותו לחקירות.

השופט מתח ביקורת חריפה ביותר על המשטרה, על מספר כשלים לטענתו: דו״ח השב״כ לא הוגש למרות שעברו ארבעה חודשים. בנוסף לא הוכח חשד סביר לניסיון לפגוע בביטחון המדינה.