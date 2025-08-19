כפי שדיווחנו מוקדם יותר היום (שלישי), ישיבת הממשלה שבה הוחלט על קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה לצורך מימון סיוע לתושבי עזה, הפכה לזירה של התנגחויות פומביות בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לשר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

בתגובה, פרסם הערב בן גביר פוסט חריף בו תקף את ההחלטה של שר האוצר סמוטריץ' והציג אותה כאבסורד מוסרי: "תארו לכם שב־7.10 ראש הממשלה ושר האוצר היו מודיעים שעוד שנתיים מהיום, נממן מכספי משלם המיסים של תושבי אופקים, ניר עוז ובארי, סיוע לעזתים שצהלו כשטבחו בהם ואף השתתפו בעצמם בטבח. נשמע הזוי, נכון? אז לצערי זה בדיוק מה שקרה היום בישיבת הממשלה". הוא הדגיש כי "למרות התנגדות נחרצת שלי ושל מספר שרים נוספים, אושר קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה – כל זאת כדי לממן סיוע לתושבי עזה".

עוד הוסיף בן גביר: "אני התנגדתי בתוקף להכנסת כל סיוע שהוא לרצועה כל עוד חמאס לא משחרר את כל החטופים שלנו. הזהרתי שהסיוע הזה יגיע גם לחמאס – וזה אכן מה שקרה, ובדיוק מה שקורה". הוא תקף ישירות את משרד האוצר: "את הכסף שמשרד האוצר צריך להעביר לתקצוב אבטחת מוסדות חינוך לילדי ישראל, הוא מסרב להעביר, ובמקום זה הוא מעביר אותו כעת לטובת ילדי עזה. בושה וחרפה".

סמוטריץ', מנגד, בחר להפנות את האצבע חזרה כלפי מבקריו. בפוסט שפרסם אחרי הישיבה כתב: "לא קל להיות שר אוצר בתקופת מלחמה. תפקיד תובעני ולא פעם כפוי טובה שדורש לנווט את הכלכלה במים סוערים כך שהיא תתן מענה לכל צרכי המלחמה בחזית ובעורף עד הניצחון בעזרת השם". הוא לא הסתיר את ביקורתו כלפי שרים מסוימים: "לפעמים זה עוד יותר לא קל מול קומץ שרים פופוליסטי שמשתלח, מטיח עלבונות אישיים ומחפש כותרות וסיבובים פוליטיים".

בהמשך הדגיש שר האוצר כי "אני מודה לראש הממשלה על האמון והגיבוי ולרוב המוחלט של שרי הממשלה שגילו אחריות לאומית והצביעו בעד הגדלת תקציב הביטחון הנדרשת למימון המלחמה". לדבריו, מדובר במלחמה "שניהלנו להסרת האיום הקיומי האיראני והבטחת ביטחון ישראל ועתיד האומה".

סמוטריץ' סיכם במסר ברור לעמיתיו בממשלה: "אמשיך למלא את תפקידי באחריות ובשיתוף פעולה מקסימלי עם חבריי השרים, גם כשיש מחלוקות לגיטימיות, כשרק טובת המדינה, כלכלתה וביטחונה לנגד עיניי, וללא שום שיקול פוליטי".

דם שר החינוך יואב קיש הגיב להחלטה:

״סמוטריץ' מפקיר את אבטחת תלמידי ישראל.

‏בלי תקציב לאבטחת בתי הספר של ילדנו, שנת הלימודים לא תוכל להיפתח.

‏סמוטריץ' מצא מיליארד וחצי שקלים לסיוע הומניטרי לעזתים ולא מוצא 250 מיליון שקלים להגנה על ילדי ישראל. בצלאל, הגיע הזמן שתתאפס, בטחון ילדנו חשוב יותר מכל משחק פוליטי או שיקולי אגו.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, ישיבת הממשלה הפכה הבוקר לקרב פוליטי בין שרים לאור ההחלטה לבצע קיצוץ רוחבי במשרדים לטובת תושבי עזה.

כזכור, סמוטריץ הגיב היום בישיבה לביקורת שהוטחה נגדו: "אין אצלך אף איש מקצוע במשרד, אין עם מי לדבר, אם אתם אומרים שאני כזה שר אוצר גרוע אני מתפטר. נמאס לי".

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הגיב להחלטת הממשלה: "התנגדתי לכל קיצוץ או הסטת תקציב בתכנית אופק חדש ובשכר המורים והמורות בחינוך החרדי".

לדבריו: "בד בבד, בסיעתא דשמיא הצלחנו להביא לכך שהושאר סכום התקציב עד לסוף השנה הנוכחית בסך 89 מליון ש"ח, בשל אי ביצוע התכנית עד כה, ומשנת 2026 התקציב יעמוד שוב כבתחילה על סך 570 מליון ש"ח לכל שנה בבסיס התקציב".

השר בן גביר תקף במהלך הישיבה: "זה כסף שהולך לסיוע ההומניטרי לחמאס. תגידו אפשר לדעת כמה הולך אליהם?".

סמוטריץ: "עוד לא נקבע הסכום. נחליט בקבינט לא פה".

סטרוק: "זה לא כסף לחמאס, זה כסף למה שהקבינט קבע שהסיוע ילך לאזרחים ישירות ולא לחמאס".

קיש: "אתם אומרים שזה כסף למלחמה, ביקשתי כסף לסיוע נפשי לתלמידים לא קיבלתי".

חיים כץ: "אפילו לא הרמת לי טלפון להסביר את הקיצוץ ברווחה והבריאות".

סמוטריץ: "עם כל הכבוד אני לא אתקשר עכשיו ל-32 שרים.

דיכטר: "אפילו עם תינוק בן 8 ימים שמקצצים לו מתייעצים יותר ממה שהתייעצתם כאן עם השרים לפני הקיצוץ הזה".