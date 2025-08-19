מפתיע: משלחת המשא ומתן הישראלית, יחד עם השר רון דרמר מי שמנהל את קשרי החוץ של ישראל - נפגשה לאחרונה עם הנשיא מוחמד בן זאיד באיחוד האמירויות, כך פורסם הערב (שלישי) בכאן חדשות.

על פי הפרסום של העיתונאי מיכאל שמש, ורועי קיס המשלחת הישראלית בדרג הבכיר הגיעה לאבו דאבי בשישי האחרון, זמן קצר לאחר ההחלטה ללכת על כיבוש העיר עזה - ובצל האמירות הביקורתיות של הבכירים באמיריות, נגד מהלכי ממשלת ישראל בעזה.

עוד פורסם כי הפגישה שהתקיימה בין הצדדים, עסקה בכל הנוגע למגעים למימוש עסקת חטופים, המצב ברצועת עזה, ועניינים ביטחוניים נוספים.

מוקדם יותר דיווחנו כי גורמים בסביבת ראש הממשלה נתניהו התייחסו לתוכן הצעת ארגון הטרור וטענו כי "ההצעה הזאת כבר לא רלוונטית, דנים כרגע רק בכיבוש עזה" - כך דווח בחדשות 12.

לדברי גורם במערכת הביטחון אשר בקי בפרטי ההצעה החדשה: "אם רוצים, אז הסיכוי לעסקה במתווה וויטקוף התחזק באופן משמעותי". בנוסף דווח כי למרות שההצעה לא מקובלת על ישראל, צוותי המשא ומתן ממשיכים לנהל שיחות עם המתווכחות.

גורם שנחשף לפרטים התבטא היום: "יש כאן ממש בסיס לעסקה". גורמים שהשתתפו בדיונים עם ראש הממשלה אמרו לחדשות 13 כי "נראה שנתניהו לא מעוניין במתווה הזה, ומתעקש על מתווה מלא". גורמי ביטחון הוסיפו כי "כמעט תואמת למה שישראל דרשה".

רק לפני כשבועיים השר דרמר התייחס למגעים לעסקה וטען כי "סיכוי גבוה מאוד שהמתווכות מביאות לנו עסקה חלקית שעליה ייפתח מו״מ ואני אומר שזה זמן שאין לנו, גם מבחינת טראמפ. הוא לא יכול לאפשר למלחמה להימשך כל כך הרבה זמן, והמשמעות היא שבהנחה שהמו"מ יימשך לאורך זמן, לא נוכל להרשות לעצמנו ללכת לעסקה חלקית".