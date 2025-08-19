כיכר השבת
מה הסיכויים שנלך לעסקה?

בסביבת נתניהו מזלזלים בהצעת חמאס: "דנים כעת רק בכיבוש עזה" 

בסביבת נתניהו התייחסו לתשובת חמאס וטענו כי "ההצעה הזאת כבר לא רלוונטית" לדבריהם אנו "דנים כרגע רק בכיבוש עזה" |גורמי במערכת הביטחון שנחשפו לתוכן תשובת ארגון הטרור הוסיפו וטענו כי היא "כמעט תואמת למה שישראל דרשה" (מדיני)

לוחמי צה"ל במרכבות גדעון (צילום: דובר צה"ל)

עשרים וארבע שעות לתשובת חמאס שהתקבלה בישראל: גורמים בסביבת התייחסו לתוכן הצעת ארגון הטרור וטענו כי "ההצעה הזאת כבר לא רלוונטית, דנים כרגע רק בכיבוש עזה" - כך גווח הערב (שלישי) בחדשות 12.

לדברי גורם במערכת הביטחון אשר בקי בפרטי ההצעה החדשה: "אם רוצים, אז הסיכוי לעסקה במתווה וויטקוף התחזק באופן משמעותי". בנוסף דווח כי למרות שההצעה לא מקובלת על ישראל, צוותי המשא ומתן ממשיכים לנהל שיחות עם המתווכחות.

גורם שנחשף לפרטים התבטא היום: "יש כאן ממש בסיס לעסקה". גורמים שהשתתפו בדיונים עם ראש הממשלה אמרו לחדשות 13 כי "נראה שנתניהו לא מעוניין במתווה הזה, ומתעקש על מתווה מלא". גורמי ביטחון הוסיפו כי "כמעט תואמת למה שישראל דרשה".

גורם מדיני אמר ל-i24NEWS כי אנו "נחושים לממש את החלטת הקבינט לכיבוש העיר עזה אלא אם כן יתקבל מתווה שיכלול הצעה שתכלול את שחרור כל החטופים וסיום המלחמה בתנאים שהציג ראש הממשלה".

על פי הדיווח בכאן חדשות, מספר משפחות חטופים טענו לאחרונה כי ארה"ב, ושליחו של טראמפ למזרח התיכון, סטיב ווטיקוף "הורידו את הרגל מהגז" כשהם מוסיפות: "נראה שהפוקוס עבר למקומות אחרים".

