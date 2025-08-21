כיכר השבת
"כדי להביא עסקת חטופים"

האם גנץ יצטרף לממשלה? בכחול לבן לא ממש מכחישים את הדיווח | הפרטים

יום אחרי שדווח כי יו"ר כחול לבן גנץ שוקל להיכנס לממשלה, כדי להביא להשגת עסקת חטופים, היום במפלגה לא הכחישו את הדיווח |לדבריהם: "אידיוט, ולא ממש שימושי – הוא מי ששונא את ביבי יותר משהוא רוצה להחזיר את החטופים" (פוליטי)

יממה אחרי שדווח כי יו"ר כחול לבן בני גנץ שוקל לחזור לממשלה בראשות , כדי לתמוך בעסקת חטופים מול בן גביר וסמוטריץ' אשר צפויים להתנגד לעסקה כזו או אחרת, היום (חמישי) בחשבון ה-X של המפלגה לא פסלו את האפשרות לחיבור אפשרי עם הליכוד.

בטור של העיתונאי ניר קיפניס שפורסם באתר וואלה, נכתב בכותרת: "שובו של האידיוט השימושי: האם גם הפעם יציל את בנימין?". בכחול לבן הגיבו לדברים וכתבו: "אידיוט, ולא ממש שימושי – הוא מי ששונא את ביבי יותר משהוא רוצה להחזיר את החטופים".

כזכור אמש דווח העיתונאי מיכאל שמש בכאן חדשות, כי מקיים התייעצויות פנימיות, בשאלה האם לחזור לממשלה כדי להביא לעסקת חטופים.

ראש האופוזיציה התייחס אמש לדיווח בכאן חדשות: "מזכיר שלנתניהו יש ממני רשת ביטחון של 24 אצבעות לכל עסקת חטופים. הוא אפילו לא צריך לתת שום דבר בתמורה, רק שיחזיר אותם הביתה".

