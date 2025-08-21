עימות חריף התפתח היום (חמישי) בין יו״ר ישראל ביתנו, ח״כ אביגדור ליברמן, לבין מפלגת הליכוד, בכל הנוגע לקיום עסקת חטופים, ובנוגע לאחריות לטבח השביעי לעשירי.

ליברמן תקף את נתניהו ואמר: "לצערי, עד היום 50 חטופים עדיין נמצאים במנהרות חמאס. נתניהו מקריב את כל החטופים על מזבח שימור הקואליציה" לדבריו: "כמעט שנתיים אחרי שחמאס טבח, אנס, רצח וחטף את אזרחינו והממשלה ממשיכה להזרים מיליארדים למימון חמאס במסגרת ״סיוע הומניטרי״ - זאת החלטה לא להכריע ולא לנצח את חמאס"?

כשהוא מסיים: "אני קורא לממשלה להחזיר את החטופים. המשוואה היא פשוטה: הפסקת המלחמה בתמורה להחזרת כל החטופים בפעימה אחת, ולאחר מכן נסגור את החשבון עם החמאס".

בליכוד לא נותרו חייבים והגיבו: "אביגדור ליברמן הבטיח לחסל את הנייה תוך 48 שעות, להביא עונש מוות למחבלים, לחוקק את חוק הנאמנות ובסוף סיים כשר אוצר בממשלה שהעבירה מיליונים לאחים המוסלמים, שהכניסה לראשונה מאז צוק איתן מעזה אלפי פועלים מישראל".

בנוסף נאמר כי "ליברמן ממשיך לעבוד על הציבור ולשחק איש ימין, בזמן שבפועל הוא פועל בכל כוחו עם מנסור עבאס ויאיר גולן להיכנע לחמאס, לעצור את המלחמה ולהקים ממשלת שמאל קיצונית".

אחר הודעת הליכוד אצל ליברמן הגיבו: "ראש ממשלת ה־7 באוקטובר שוב מנסה לברוח מאחריות ולמחוק את הכישלונות שלו. הוא יכול להמשיך לצייץ אבל האמת ברורה: לא סתם נתניהו מפחד מהקמת מוועדת חקירה ממלכתית. הוא יודע היטב שהוא האחראי הראשי לאסון הגדול בתולדות מדינת ישראל".