יו"ר 'כחול לבן', ח"כ בני גנץ, מסר הערב (מוצאי שבת) הצהרה לתקשורת וקרא להקים ממשלה שתוביל לשחרור החטופים ולחוק גיוס שוויוני: "במשך חצי שנה נשלים את שתי המשימות האלו ונצא לבחירות".

בפתח דבריו אמר גנץ: "יש ששואלים אותי 'למה נכנסת לממשלה והצלת את ביבי?' אתם יודעים את האמת: זה לא היה בשביל נתניהו – אלא בגלל הנסיבות הקשות שחייבו החלטה פוליטית קשה. ואני שואל את מי שפונה אלי: אם הילד שלך היה בשבי החמאס או נכנס להילחם בעזה - גם היית שואל?".

לדבריו: "היום אנו בצומת מכריע, עם אפשרות להתקדם לעסקה שבסופו של יום תשיב את כל חטופינו. אני אומר זאת מידיעה.החטופים שלנו בסכנת חיים. זמנם קצוב. לצד זאת, אחים שלנו קורסים מהעומס במילואים ובסדיר".

"לכן", הוסיף וקרא גנץ: "אני קורא לנתניהו, ליאיר לפיד, ואביגדור ליברמן – הגיעה העת לממשלת פדיון שבויים וגיוס לכל קצובה בזמן. במשך חצי שנה נשלים את שתי המשימות האלו ונצא לבחירות".

לדבריו: "העקרונות יהיו שכהונת הממשלה תחל בעסקת חטופים שתשיב את כולם הביתה. נגבש בתוך שבועות מתווה שירות ישראלי שיגייס את אחינו החרדים ויקל על המשרתים. ולבסוף נודיע על תאריך בחירות מוסכם באביב 2026 ונעביר בהתאם חוק לפיזור הכנסת. זה מה שנכון לישראל".

גנץ הדגיש: "אני יודע, תכף יתחיל מפעלי הרעל לעבוד. יגידו שאני רוצה להציל את נתניהו. זה לא נכון - אני רוצה להציל את החטופים, יהיו שיגידו שאני עושה את זה בגלל הסקרים. להם אזכיר – נכנסתי לממשלות פעמיים: פעם אחת עם 33 מנדטים ובפעם השנייה כשהייתי המפלגה הגדולה בסקרים. היה לי רק מה להפסיד.

אבל אני לא מוכן שישראל תפסיד. אולי התרגלנו לפוליטיקאים שרואים בעיה ובורחים כדי לא לקחת סיכון פוליטי. אני מאמין אחרת. אני כאן בשם החטופים שאין להם קול. עבור הלוחמים שזועקים ואיש בממשלה הזו לא מקשיב להם".

לדבריו: "אל תטעו בי – אני חושב שהממשלה הזאת רעה והיא חייבת ללכת הביתה. שראש הממשלה נתניהו צריך ללכת הביתה בבחירות דמוקרטיות. היוזמה הזו איננה בשביל הממשלה – היא בגלל הממשלה. בגלל שהממשלה מפלגת אותנו, ולא מביאה לניצחון ולא להשבת החטופים".

התנאים של גנץ להצטרפות לממשלה

א. חתימה על הסכם שיאפשר את השבת כלל החטופים.

ב. הסכמה על מתווה שירות שיגייס גם את החרדים ויביא להקלה למשרתים.

ג. הסכמה על מועד יציאה לבחירות באביב 26.

ד. כניסה של מפלגות האופוזיציה לממשלה עד לבחירות במקום הקיצוניים שלא מאפשרים לקדם את השבת החטופים והגיוס.

גורם ב'כחול לבן' טען הערב: "המהלך נרקם במשך שבועות לאור האפשרות להגיע לעסקה והווטו של בן גביר וסמוטריץ'. גנץ קיים בימים האחרונים התייעצויות עם גורמים בכירים בעולם ובארץ והוא סבור שאפשר להגיע לעסקה שתשיב בסופו של דבר את כולם. הבעיה היא תמיד שכשאנחנו בעמדת לחץ על חמאס - אנחנו לא מממשים אותו, אסור שזה יקרה שוב. עבור רבים מהחטופים זו יכולה להיות הפעם האחרונה".