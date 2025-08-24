איתמר בן גביר תוקף: "אסור שבני גנץ ייכנס לממשלה" | צפו

יו"ר 'עוצמה יהודית', השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, קורא הבוקר (ראשון) שלא לצרף את יו"ר 'כחול לבן', ח"כ בני גנץ, לממשלה: "הגענו להישגים בכל מיני גזרות בלי גנץ, אסור שבני גנץ ייכנס לממשלה".

לדברי בן גביר: "אני מצפה מכל ראשי סיעות הקואליציה להבהיר בצורה חד משמעית: גנץ לא נכנס לממשלה.

"הגענו להישגים בלי גנץ באיראן, הגענו להישגים בלי גנץ בחיזבאללה, הגענו להישגים בכל מיני גזרות".

בן גביר טען: "אם אנחנו רוצים להגיע להישג בעזה - אסור שבני גנץ ייכנס לממשלה".

שחרור חטופים וגיוס חרדים | בני גנץ הציב את התנאים להצטרפות לממשלה ישי כהן | 23.08.25

כזכור, גורם ב'כחול לבן' הציג אמש את תנאים של גנץ להצטרפות לממשלה:

א. חתימה על הסכם שיאפשר את השבת כלל החטופים.

ב. הסכמה על מתווה שירות שיגייס גם את החרדים ויביא להקלה למשרתים.

ג. הסכמה על מועד יציאה לבחירות באביב 26.

ד. כניסה של מפלגות האופוזיציה לממשלה עד לבחירות במקום הקיצוניים שלא מאפשרים לקדם את השבת החטופים והגיוס.

הגורם טען : "המהלך נרקם במשך שבועות לאור האפשרות להגיע לעסקה והווטו של בן גביר וסמוטריץ'. גנץ קיים בימים האחרונים התייעצויות עם גורמים בכירים בעולם ובארץ והוא סבור שאפשר להגיע לעסקה שתשיב בסופו של דבר את כולם. הבעיה היא תמיד שכשאנחנו בעמדת לחץ על חמאס - אנחנו לא מממשים אותו, אסור שזה יקרה שוב. עבור רבים מהחטופים זו יכולה להיות הפעם האחרונה".

גנץ עצמו אמר במהלך מסיבת העיתונאים אמש: "אני קורא לנתניהו, ליאיר לפיד, ואביגדור ליברמן – הגיעה העת לממשלת פדיון שבויים וגיוס לכל קצובה בזמן. במשך חצי שנה נשלים את שתי המשימות האלו ונצא לבחירות".

לדבריו: "העקרונות יהיו שכהונת הממשלה תחל בעסקת חטופים שתשיב את כולם הביתה. נגבש בתוך שבועות מתווה שירות ישראלי שיגייס את אחינו החרדים ויקל על המשרתים. ולבסוף נודיע על תאריך בחירות מוסכם באביב 2026 ונעביר בהתאם חוק לפיזור הכנסת. זה מה שנכון לישראל".

גנץ הדגיש: "אני יודע, תכף יתחיל מפעלי הרעל לעבוד. יגידו שאני רוצה להציל את נתניהו. זה לא נכון - אני רוצה להציל את החטופים, יהיו שיגידו שאני עושה את זה בגלל הסקרים. להם אזכיר – נכנסתי לממשלות פעמיים: פעם אחת עם 33 מנדטים ובפעם השנייה כשהייתי המפלגה הגדולה בסקרים. היה לי רק מה להפסיד.

אבל אני לא מוכן שישראל תפסיד. אולי התרגלנו לפוליטיקאים שרואים בעיה ובורחים כדי לא לקחת סיכון פוליטי. אני מאמין אחרת. אני כאן בשם החטופים שאין להם קול. עבור הלוחמים שזועקים ואיש בממשלה הזו לא מקשיב להם".