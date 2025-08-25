מוקדם יותר היום (שני) ממשלת ברזיל הודיעה כי סירבה לאשר את מינויו של שגריר ישראל החדש גלי דגן, ברקע מחלוקת מקדימות, ויחסים קשיים שהתגלו בין ישראל לברזיל, בעיקר מאז טבח השביעי לעשירי.

במשרד החוץ הגיבו להחלטה וכתבו כי "הקו הביקורתי והעוין שהפגינה ברזיל כלפי ישראל מאז השביעי באוקטובר, הוחרף מרגע שנשיאה השווה את מעשי ישראל לאלו של הנאצים".

עוד נאמר כי בתגובה להחלטת ברזיל: "ישראל הכריזה על נשיא ברזיל לולה כאישיות בלתי רצויה (פרסונה נון גרטה). לאחר שברזיל נמנעה, שלא כמקובל, מלענות לבקשת האסכמה של השגריר דגן, משכה ישראל את הבקשה וכעת מתנהלים היחסים בין המדינות בדרג דיפלומטי נמוך יותר".

בסיום ההודעה נכתב כי "משרד החוץ ממשיך לקיים קשר מעמיק עם מעגלי הידידים הרבים שיש לישראל בברזיל".

אנדרה לייסט, מנכ"ל StandWithUs ברזיל, מסר בתגובה: "החלטת ממשלת ברזיל שלא לאשר את מינוי השגריר הישראלי היא צעד נוסף שמעמיק את הבידוד הבינלאומי של המדינה ופוגע ביחסים עם אחת מבעלות הברית החשובות ביותר שלה במזרח התיכון".

כשהוא מוסיף: "במקום לקדם דיאלוג ושיתופי פעולה בתחומים דיפלומטיים, כלכליים ותרבותיים – הממשלה בוחרת בצעדים חד־צדדיים שמחלישים את מעמדה של ברזיל בזירה הבינלאומית. אנו קוראים לממשלה לשוב למסלול של אחריות ושיתוף פעולה עם ישראל ועם הקהילה הבינלאומית".