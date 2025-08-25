כיכר השבת
המשבר מחריף

ברזיל סירבה לאשר את מינוי הבכיר, ובישראל הכריזו על הנשיא 'כאדם לא רצוי'

ממשלת ברזיל סירבה לאשר את מינוי שגריר ישראל במדינה, ברקע המשך המחלוקת בין המדינות | בישראל הגיבו: "הקו הביקורתי והעוין שהפגינה ברזיל כלפי ישראל מאז השביעי באוקטובר, הוחרף מרגע שנשיאה השווה את מעשי ישראל לאלו של הנאצים" (מדיני)

משרד החוץ. (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

מוקדם יותר היום (שני) ממשלת ברזיל הודיעה כי סירבה לאשר את מינויו של שגריר ישראל החדש גלי דגן, ברקע מחלוקת מקדימות, ויחסים קשיים שהתגלו בין ישראל לברזיל, בעיקר מאז טבח השביעי לעשירי.

במשרד החוץ הגיבו להחלטה וכתבו כי "הקו הביקורתי והעוין שהפגינה ברזיל כלפי ישראל מאז השביעי באוקטובר, הוחרף מרגע שנשיאה השווה את מעשי ישראל לאלו של הנאצים".

עוד נאמר כי בתגובה להחלטת ברזיל: "ישראל הכריזה על נשיא ברזיל לולה כאישיות בלתי רצויה (פרסונה נון גרטה). לאחר שברזיל נמנעה, שלא כמקובל, מלענות לבקשת האסכמה של השגריר דגן, משכה ישראל את הבקשה וכעת מתנהלים היחסים בין המדינות בדרג דיפלומטי נמוך יותר".

בסיום ההודעה נכתב כי "משרד החוץ ממשיך לקיים קשר מעמיק עם מעגלי הידידים הרבים שיש לישראל בברזיל".

אנדרה לייסט, מנכ"ל StandWithUs ברזיל, מסר בתגובה: "החלטת ממשלת ברזיל שלא לאשר את מינוי השגריר הישראלי היא צעד נוסף שמעמיק את הבידוד הבינלאומי של המדינה ופוגע ביחסים עם אחת מבעלות הברית החשובות ביותר שלה במזרח התיכון".

כשהוא מוסיף: "במקום לקדם דיאלוג ושיתופי פעולה בתחומים דיפלומטיים, כלכליים ותרבותיים – הממשלה בוחרת בצעדים חד־צדדיים שמחלישים את מעמדה של ברזיל בזירה הבינלאומית. אנו קוראים לממשלה לשוב למסלול של אחריות ושיתוף פעולה עם ישראל ועם הקהילה הבינלאומית".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר