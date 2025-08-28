נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, פרסם היום (חמישי) החלטה חריגה בעניינו של נשיא העליון, השופט יצחק עמית, בעקבות תלונה שהגישה התנועה למשילות ודמוקרטיה.

התלונה עסקה בהשתתפותו של עמית בכנס לשכת עורכי הדין ובנאומו בטקס הפתיחה, במקביל לכך ששיבץ את עצמו לעמוד בראש ההרכב הדן בעתירה שהגישה הלשכה נגד חוק המצמצם את סמכויותיה ואת גובה דמי החבר שהיא רשאית לגבות.

בהחלטתו קבע הנציב כי אף שהתלונה נדחית, מן הראוי לשופטים לנקוט משנה זהירות בכל הנוגע להשתתפות בכנסים המאורגנים על ידי צד להליך שבו הם דנים. לדבריו, "פנייה לוועדת האתיקה היא מהלך ראוי ורצוי, אשר לא רק מסיר ספקות ומפיג חששות בדבר פגם אתי אפשרי, אלא גם מעניק הגנה מפני תלונות עתידיות".

עוד העיר הנציב כי בתגובת עמית לתלונה הוא אמנם הציג החלטות קודמות של ועדת האתיקה, אך לא פירט את נסיבות המקרים עליהם הסתמך. בנוסף ציין כי לא ניתן לשלול לחלוטין את החשש לניגוד עניינים, כפי שהועלה על ידי התנועה. "במבט צופה פני עתיד", כתב הנציב, "ראוי להקפיד ולהיזהר בסיטואציות שבהן כתוצאה מהשתתפות השופט בכנס עלולה להיווצר תחושה של זיקה או קשר הדוק בין ההליך המשפטי לבין ההשתתפות בכנס".

מהתנועה למשילות ודמוקרטיה נמסר כי למרות האמירות המפורשות של הנציב בדבר הצורך במשנה זהירות והחשש הממשי לניגוד עניינים, עצם דחיית התלונה מעוררת אכזבה. "אין ספק שמראית העין הציבורית נפגעה במקרה זה ובמקרים רבים נוספים בהם מעורב השופט יצחק עמית", נמסר. עוד נטען כי חומרת הדברים גדלה נוכח העובדה שעמית רואה עצמו מועמד לנשיאות העליון, "ובפעולותיו חוזר ונשנה הוא מעלה חששות כבדים לניגוד עניינים, הפוגעים אנושות באמון הציבור במערכת המשפט". בתנועה הדגישו כי ימשיכו לעקוב ולהגיש תלונות עד שיושג שינוי ממשי.