ממשיך לתבוע: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שיגר היום (חמישי) איום בתביעת לשון הרע על העיתונאי בועז גולן מערוץ 14, לאחר שהאחרון פירסם תמונה סאטירית ובה הושתל מנסור עבאס בתמונת המפגש של בנט אמש, יחד עם יו"ר ישראל ביתנו ליברמן

במכתב התביעה נכתב לגולן כי "התמונה מבקשת ליצור רושם שקרי כאילו ח"כ מנסור עבאס נכח באותה הפגישה, וכי מדובר בפרסום המבקש לפגוע במעמדו הציבורי של מר בנט באמצעות הצגת מידע כוזב לציבור בנוגע לאופי הפגישה".

בנוסף נאמר כי "עיון בתגובות לפרסום מלמד כי רבים ממי שראו אותו בו סברו כי הוא אמיתי והגיבו באופן שלילי - עובדה המלמדת הן על היות הפרסום לשון הרע, והן על כי נחזה להיות אותנטי על-ידי אנשים רבים. הפרסום אף שותף פעמים רבות".

בסיום המכתב נאמר לגולן כי "ככל שלא ייעשה כן - תוגש נגדך תביעה, וממילא - אין באמור להוות ויתור על זכות או טענה".