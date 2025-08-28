משפט נתניהו | סנגוריו של רה"מ בהודעה חריגה: "לא נוכל לייצגו"

סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגישו היום (חמישי) בקשה דחופה לבית המשפט המחוזי בירושלים, לאחר שהחליט בשבוע שעבר לקיים ארבעה דיונים בשבוע במשפטו הפלילי.

בבקשה שהוגשה על ידי עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין נאמר, כי הסנגורים הודיעו לנתניהו כי לא יוכלו להמשיך בתפקידם, ולא יוכלו לייצגו אם הקצב של הדיונים ימשך, כפי שקבע בית המשפט.

לטענת צוות ההגנה: "קצב הדיונים שנקבע חורג מהמקובל ואינו מאפשר ניהול תקין והוגן של ההגנה". בנוסף הם מבקשים לקיים דיון דחוף בהחלטה בנוכחותו של נתניהו, על מנת להציג בפני בית המשפט את השלכות של עומס הדיונים על ניהול ההגנה".

נזכיר כי רק לפני מספר שבועות, הפרקליטות מסרה לבית המשפט המחוזי בירושלים כי היא מתנגדת לניסיון סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להיפגש עימו, במטרה לדון בהחלטת השופטים להרחיב את מספר ימי הדיונים במשפטו לארבעה בשבוע. כך דיווח העיתונאי נטעאל בנדל באתר Yent

לטענת הפרקליטות, שיחה בין ראש הממשלה לסנגוריו בשלב החקירה הנגדית — שבו אסור על פי הנהלים להיפגש — עלולה לעורר "השלכות פוטנציאליות בעייתיות על ההליך המשפטי". כלומר, המפגש עלול להשפיע על ניהול ההליך ולערער את תקינותו.