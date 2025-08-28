כיכר השבת
"זה חורג מהמקובל"

משפט נתניהו | סנגוריו של רה"מ בהודעה חריגה: "לא נוכל לייצגו"

סנגוריו של ראש הממשלה הודיעו לבית המשפט כי לא יוכלו  להמשיך לייצג את נתניהו, אם יתקיימו 4 דיונים כל שבוע | "קצב הדיונים שנקבע חורג מהמקובל ואינו מאפשר ניהול תקין והוגן של ההגנה" (חדשות)

נתניהו בבית המשפט (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגישו היום (חמישי) בקשה דחופה לבית המשפט המחוזי בירושלים, לאחר שהחליט בשבוע שעבר לקיים ארבעה דיונים בשבוע במשפטו הפלילי.

בבקשה שהוגשה על ידי עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין נאמר, כי הסנגורים הודיעו לנתניהו כי לא יוכלו להמשיך בתפקידם, ולא יוכלו לייצגו אם הקצב של הדיונים ימשך, כפי שקבע בית המשפט.

לטענת צוות ההגנה: "קצב הדיונים שנקבע חורג מהמקובל ואינו מאפשר ניהול תקין והוגן של ההגנה". בנוסף הם מבקשים לקיים דיון דחוף בהחלטה בנוכחותו של נתניהו, על מנת להציג בפני בית המשפט את השלכות של עומס הדיונים על ניהול ההגנה".

נזכיר כי רק לפני מספר שבועות, הפרקליטות מסרה לבית המשפט המחוזי בירושלים כי היא מתנגדת לניסיון סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להיפגש עימו, במטרה לדון בהחלטת השופטים להרחיב את מספר ימי הדיונים במשפטו לארבעה בשבוע. כך דיווח העיתונאי נטעאל בנדל באתר Yent

לטענת הפרקליטות, שיחה בין ראש הממשלה לסנגוריו בשלב החקירה הנגדית — שבו אסור על פי הנהלים להיפגש — עלולה לעורר "השלכות פוטנציאליות בעייתיות על ההליך המשפטי". כלומר, המפגש עלול להשפיע על ניהול ההליך ולערער את תקינותו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר