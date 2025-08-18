כיכר השבת
הפרקליטות חוסמת פגישה בין נתניהו לסנגורים בזמן הליך החקירה - זו הסיבה

הפרקליטות מתנגדת לפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לסנגוריו בזמן החקירה הנגדית | הסנגורים טוענים כי הרחבת ימי הדיונים מקשה על ייצוגו המשפטי | בית המשפט המחוזי בירושלים יכריע בשבועות הקרובים (משפט, בארץ)

נתניהו בבית המשפט עם פרקליטו עמית חדד (צילום: אור-לי ברלב @orlybarlev)

הפרקליטות מסרה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים כי היא מתנגדת לניסיון סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להיפגש עימו, במטרה לדון בהחלטת השופטים להרחיב את מספר ימי הדיונים במשפטו לארבעה בשבוע. כך דיווח העיתונאי נטעאל בנדל באתר Yent

לטענת הפרקליטות, שיחה בין ראש הממשלה לסנגוריו בשלב החקירה הנגדית — שבו אסור על פי הנהלים להיפגש — עלולה לעורר "השלכות פוטנציאליות בעייתיות על ההליך המשפטי". כלומר, המפגש עלול להשפיע על ניהול ההליך ולערער את תקינותו.

מנגד, צוות ההגנה של נתניהו טוען כי הרחבת מספר הדיונים תגביל את יכולתם להעניק שירות משפטי נאות לראש הממשלה, בשל אילוצים מקצועיים ולקוחי אחרים.

עוד הבהירו הסנגורים כי ללא שינוי במתכונת הדיונים הם עלולים להיות בלתי מסוגלים להמשיך לייצגו באופן מלא.

בית המשפט נדרש כעת לאזן בין הצורך בשמירה על תקינות ההליך המשפטי לבין זכותו של ראש הממשלה לקבל ייצוג משפטי מלא, והדיון בהחלטה עשוי לקבוע את קצב ההתקדמות במשפט בשבועות הקרובים.

