כוח יוניפי"ל ( צילום: שאטרסטוק )

מועצת הביטחון של האו"ם הצביעה הערב (חמישי) פה אחד על סיום המנדט של כוח יוניפי״ל בדרום לבנון. על פי ההחלטה, המנדט של כוח יוניפי"ל בלבנון יוארך עד סוף השנה הבאה - ואז, בתהליך הדרגתי שיימשך שנה, הכוח יצומצם ולבסוף יסיים את פעילותו באזור. ההצבעה עברה פה אחד כאשר 15 המדינות החברות הצביעו בעד ההחלטה.

ממשרד החוץ נמסר: "ישראל מברכת על החלטת מועצת הביטחון שהתקבלה ב-28/8 לסיים את מנדט יוניפי"ל. בהתאם לעמדת ישראל, המנדט של יוניפי"ל חודש בפעם האחרונה. הוא יסתיים באופן סופי בדצמבר 2026, כאשר במהלך שנת 2027 יתפנו חיילי יוניפי"ל מלבנון. יוניפי"ל נכשל כשלון חרוץ בכך שלא מנע מחיזבאללה להתעצם צבאית לאורך שנים באזור הפעילות שלו. כמו כן, הדיווחים של יוניפי״ל למועצת הבטחון לא שיקפו את המציאות בשטח ואת היקף התעצמות חיזבאללה ויצרו מצג שווא של יציבות מדומה.

שגריר ישראל באו"ם דנון מברך על ההחלטה

לפיכך החלטת מועצת הביטחון לבצע פינוי מסודר והדרגתי של הכוח היא החלטה נכונה אשר תתרום ליציבות האזורית. על ממשלת לבנון מוטלת האחריות לנצל את ההזדמנות ההיסטורית ולממש ריבונותה באופן מלא.

לקראת הדיונים במועצת הביטחון בנושא יוניפי"ל, ריכז משרד החוץ בהובלת שר החוץ גדעון סער עבודת הכנה בין-סוכנותית פנימית בהשתתפות הגורמים הרלוונטיים בצה"ל ובמל"ל וניהל את השיח בנושא עם הגורמים הרלוונטיים במערכת הבינלאומית, באופן שהוביל להישג של סיום מנדט יוניפי"ל".

שר החוץ גדעון סער מסר: "ישראל מעריכה את עמדתה של ארצות הברית, ואת עמדתו של מזכיר המדינה רוביו בפרט, שאפשרו להגיע לתוצאה זו. מעורבותה של ארה"ב בעיצוב סביבה ביטחונית טובה יותר עבור מדינות האזור היא מבורכת. ההתפתחויות האחרונות בלבנון הן התפתחויות חיוביות. ישראל תמשיך לוודא שלא תהיה שחיקה בהישגים ושבטחון תושבי הצפון יהיה מובטח".

גם שגריר ישראל לאו״ם, דני דנון הצטרף לברכות, ואמר: "אחרי כמעט 25 שנה מאז שהורחב המנדט, הגיע הזמן לפרק את האשליה. יוניפי״ל נכשל במשימתו ואיפשר לחיזבאללה להפוך לאיום האזורי החמור ביותר".