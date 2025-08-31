מדוע שב"כ החליט לתגבר את האבטחה סביב ראש הממשלה ושר הביטחון 

יש למה לחשוש? אחרי שרשת החיסולים של ישראל בלב תימן, בשירות הביטחון הכללי החליטו לתגבר באופן משמעותי - את אבטחה סביב ראש הממשלה נתניהו, ושר הביטחון ישראל כץ, כך דווח הערב (ראשון) בכאן חדשות.

על פי הדיווח, בשב"כ החליטו שלא לקחת סיכונים והודיעו על שורת צעדים ״מיוחדים וחריגים״ כדי לשמור על נתניהו וכץ, וזאת לאחר חיסול בכירי ממשלת החותי'ם בתימן על ידי צה"ל בסוף השבוע האחרון.

נזכיר כי הבוקר, ישיבת הממשלה התכנסה במתחם מאובטח וחסוי בשל האיומים ברקע רצף החיסולים בתימן ובעזה. נתניהו התייחס למבצע החזרת שני החטופים החללים בסוף השבוע, למבצע לכיבוש העיר עזה - וגם עקץ את חמאס אחרי חיסול אבו עוביידה.

על האיום החות'י אמר רה"מ: "מזה זמן אני מבטיח לכם, ולאזרחי ישראל גם כן, שהחות'ים ישלמו מחירים כבדים מאוד על התוקפנות שלהם נגד מדינת ישראל. ביום חמישי האחרון אני הוריתי לצה״ל לתקוף את ממשלת הטרור שלהם בתימן.

נתניהו הוסיף: "חיל האוויר תקף את כינוס בכירי משטר הטרור בצנעא. הם באותו זמן צפו בנאום של מנהיג החות'ים, עבד אל-מלכ אל-חות׳י. אל-חות'י נוהג להבטיח בכל נאום כזה שהוא יכה את ישראל, שהוא ישמיד את ישראל. הם חרטו את זה על הדגל שלהם. אז ההבטחה הזאת לא תתממש, אבל ההבטחה שלנו להכות את משטר הטרור ביתר שאת, היא מתממשת – ועוד איך היא מתממשת.

כשהוא מסיים: "במכה קטלנית, צה״ל חיסל את רוב הממשלה של החות׳ים ובכירים נוספים מהדרג הצבאי. ואני מזכיר לכם גם שקואליציה שלמה של מדינות העולם פעלו נגדם. אבל אנחנו עושים מה שאף אחד לא עשה לפנינו, וזוהי רק ההתחלה של מכת הבכירים בצנעא - אנחנו נגיע לכולם".