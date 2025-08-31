לקראת הדיון בג"ץ: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הגישה היום (ראשון) את תשובתה לבג"ץ בנוגע להחלטת הממשלה על הדחתה מתפקידה, בשל חוסר אימון שנוצר בין הצדדים.

לדבריה של מיארה, "זהו ניסיון לשינוי מהיסוד של דמות מוסד היעוץ המשפטי לממשלה, תוך פגיעה אנושה מעתה ואילך בממלכתיות שלו ובעצמאותו המקצועית״.

היועמ"שית התייחסה להחלטה לפיטוריה וטענה כי "במהלך כהונת הממשלה הנוכחית נעשו מהליכים חריגים וחסרי תקדים, ועדיין גם בתקופה זו מקרי אי-ההסכמה הם חריגים בעבודה השוטפת שנעשית גם בימים אלה. הממשלה מאשרת החלטות רבות העוסקות במגוון נושאי הליבה של הפעילות הממשלתית בתיאום עם הייעוץ המשפטי".

מיארה אף הוסיפה וטענה כי "שיתוף הפעולה עם הממשלה וגיבוש הפתרונות המשפטיים נוגעים לשלל עניינים מרכזיים שבליבת המדיניות המוצהרת של הממשלה: הגנה על הביטחון, מלחמה בטרור והסתה לטרור; מדיניות כלכלית לרבות גיבוש מספר תקציבי וחקיקת ההסדרים שבצידם; נושאי התיישבות".