בישיבת הממשלה: השרים תקפו את חלוקת ההוראות של היועצת המשפטית

במהלך ישיבת הממשלה היום (ראשון), השרים קיבלו מסמכים של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה והביעו ביקורת על התנהלותה של היועמ"שית ועל הצגת המסמכים שלה בישיבות הממשלה.

השר למה קרעי תהה: "מדוע מציגים כאן את חוות הדעת של היועמ״שית לשעבר". והוסיף: "אם אנחנו מדיחים אותה ומחלקים את חוות הדעת שלה, אנחנו מסרסים את עצמנו".

שר המשפטים יריב לוין, (מי שיזם את הדחת היועמ"שית) ענה לקרעי: "אם היא חתומה על חוות הדעת כאן, באמת לא צריך לחלק אותה כאן".

בתגובה לדיווח, ח"כ ולדימיר בליאק כתב ברשת X: "בהמשך לפרסום של מיכאל שמש הערב במהדורה של כאן 11, מחר אגיש תלונה למשטרה כנגד "השרים" לוין וקרעי, בחשד לביצוע עבירת ההמרדה לפי סעיף 133 לחוק העונשין: "העושה מעשה לשם המרדה, או מנסה, מכין עצמו או קושר קשר עם חברו לעשות מעשה כאמור, דינו - מאסר חמש שנים". אסור לשתוק לעבריינים האלה".

ח"כ קארין אלהרר כתבה: "קרעי ולוין הם שורפי אסמים שמבקשים לפטר את התובעת במשפט נתניהו ועל הדרך לחסל את הדמוקרטיה הישראלית. זה לא יילך להם. ערכי מגילת העצמאות טבועים בDNA של הציבור הישראלי ובקרוב נראה לשני הקנאים האלה את הדלת".

נזכיר כי רק לפני זמן קצר הערב (ראשון), היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הגישה את תשובתה לבג"ץ בנוגע להחלטת הממשלה על הדחתה מתפקידה, בשל חוסר אימון שנוצר בין הצדדים.

לדבריה של מיארה, "זהו ניסיון לשינוי מהיסוד של דמות מוסד היעוץ המשפטי לממשלה, תוך פגיעה אנושה מעתה ואילך בממלכתיות שלו ובעצמאותו המקצועית״.