שר החוץ של בלגיה, מקסים פרבו, הודיע הלילה (בין שני לשלישי) כי ארצו תכיר במדינה פלסטינית במהלך עצרת הכללית של האו"ם בניו יורק ואף תטיל סנקציות חריפות על ממשלת ישראל.

פרבו הסביר את הצעד וכתב בחשבון הטוויטר שלו: "לאור הטרגדיה ההומניטרית המתרחשת בפלסטין, ובמיוחד ברצועת עזה, ולנוכח התקיפות הישראליות שנעשות תוך הפרת החוק הבינלאומי, בלגיה נאלצת לקבל החלטות נחרצות על מנת להגביר את הלחץ על ממשלת ישראל וחמאס",

באשר לסנקציות שבלגיה תטיל על ישראל, שר החוץ הבלגי הדגיש כי הן "לא הוטלו על מנת להעניש את אזרחי ישראל, אלא כדי להבטיח שממשלת ישראל תכבד את החוק הבינלאומי ותנקוט בפעולות על מנת לשנות את המצב בעזה".

לדבריו, ההכרה במדינה פלסטינית "מתווה את הדרך לפתרון שתי המדינות. היוזמה המשותפת של צרפת וערב הסעודית היא מחווה פוליטית חזקה לשמירת הסיכויים לשלום, ולגינוי כוונות ישראל על הרחבת ההתנחלויות".

עם זאת, הוא הדגיש כי: "מתוך מודעות לטראומה שנגרמה לעם הישראלי עקב הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר, הפורמליזציה של ההכרה בפלסטין תתבצע רק כאשר החטוף האחרון ישוחרר וחמאס לא יהיה הזרוע השלטונית בפלסטין".