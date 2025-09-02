כיכר השבת
הסחף נמשך

בלגיה הודיעה: "נכיר במדינה פלסטינית, סנקציות חריפות יוטלו על ישראל"

שר החוץ של בלגיה הודיע כי ארצו תכיר במדינה פלסטינית במהלך עצרת הכללית של האו"ם והכריז כי בלגיה תטיל סנקציות חריפות על ישראל (בעולם)

ראש ממשלת בלגיה בארט דה-וובר (צילום: שאטרסטוק)

שר החוץ של בלגיה, מקסים פרבו, הודיע הלילה (בין שני לשלישי) כי ארצו תכיר במדינה פלסטינית במהלך עצרת הכללית של האו"ם בניו יורק ואף תטיל סנקציות חריפות על ממשלת ישראל.

פרבו הסביר את הצעד וכתב בחשבון הטוויטר שלו: "לאור הטרגדיה ההומניטרית המתרחשת בפלסטין, ובמיוחד ברצועת , ולנוכח התקיפות הישראליות שנעשות תוך הפרת החוק הבינלאומי, בלגיה נאלצת לקבל החלטות נחרצות על מנת להגביר את הלחץ על ממשלת ישראל וחמאס",

באשר לסנקציות שבלגיה תטיל על ישראל, שר החוץ הבלגי הדגיש כי הן "לא הוטלו על מנת להעניש את אזרחי ישראל, אלא כדי להבטיח שממשלת ישראל תכבד את החוק הבינלאומי ותנקוט בפעולות על מנת לשנות את המצב בעזה".

לדבריו, ההכרה במדינה פלסטינית "מתווה את הדרך לפתרון שתי המדינות. היוזמה המשותפת של צרפת וערב הסעודית היא מחווה פוליטית חזקה לשמירת הסיכויים לשלום, ולגינוי כוונות ישראל על הרחבת ההתנחלויות".

עם זאת, הוא הדגיש כי: "מתוך מודעות לטראומה שנגרמה לעם הישראלי עקב הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר, הפורמליזציה של ההכרה בפלסטין תתבצע רק כאשר החטוף האחרון ישוחרר וחמאס לא יהיה הזרוע השלטונית בפלסטין".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (24%)

לא (76%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר