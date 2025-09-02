ברקע משבר הגיוס המתחולל בארץ הקודש, וברקע ההתקרבות לאפשרות להליכה מוקדמת לקלפי, סקר מנדטים פורסם הערב (שלישי) בחדשות 13, ובו נרשמו תוצאות מעניינות, בנוגע למצבי הגושים - ולשמות המפלגות המובילות.

על פי הסקר: נפתלי בנט עומד על - 23

הליכוד בראשות בנימין נתניהו – 22

• ישראל ביתנו, בראשות אביגדור ליברמן – 10

• ש”ס של אריה דרעי – 10

• עוצמה יהודית - איתמר בן גביר - 9

• הדמוקרטים בראשות יאיר גולן – 9

• יש עתיד - בהובלת יאיר לפיד – 8

• יהדות התורה – 7

• רע”ם בראשות מנסור עבאס – 5

• חד”ש–תע”ל של איימן עודה – 5

• ריצה לבד של גדי איזנקוט – 4

• כחול לבן של בני גנץ – 4

• הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ’ – 4

מפת הגושים (חלוקה לפי מנדטים) :

• מתנגדי נתניהו – 58

• תומכי נתניהו – 52

• המפלגות הערביות – 10

תרחישים נוספים נרשמו, לדוגמא אם בנט ואיזנקוט רצים ביחד הם מביאים – 30 מנדטים, אילו אם יוסי כהן ראש המוסד לשעבר מקים מפלגה ביחד עם בנט הם על – 22 מנדטים.