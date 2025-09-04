השקר של חמאס התגלה: קרן הסיוע- GHF פרסמה, כי לאחר טענות ארגון הטרור חמאס כי ילד עזתי נהרג מאש צה"ל במתחם חלוקת הסיוע ההומניטרי, היום (חמישי) התגלה כי הילד חי ובועט.

בהודעה נאמר כי הילד, ששמו האמיתי הוא עבד אל־רחים ״עבוד״ מוחמד חמדאן, הועבר יחד עם משפחתו למקום בטוח ומוסתר - בשל שורה של איומים מצד חמאס, וללא קשר לפגיעה כזו או אחרת של חיילי צה"ל בילד.

ההודעה על קרן הסיוע, החושפת את ההשקר של חמאס - מגיעה לאחר מספר שבועות של מאמצים מצד צוותי הסיוע וצבא אמריקאים, שפעלו בצמוד עם חברי קהילה עזתים כדי לבדוק את הטענות, וכדי לחפש את זהותו של הילד - כאשר לבסוף נגלה כי היה מדובר בעוד ספין תקשורתי של חמאס.

מנכ"ל הקרן טען כי ״בזכות מערכת היחסים יוצאת הדופן שלנו עם תושבי עזה; בזכות צוות הסיוע שלנו, וותיקי הצבא האמריקאים והאמון העמוק שנבנה דרך חלוקת הסיוע היומית של GHF – הצלחנו לאתר את עבוד והוא כעת בטוח".