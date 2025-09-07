דיווח: השר דרמר צפוי להיפגש השבוע עם שר החוץ הסורי

שבועות לאחר התקיפות הישראליות בדרום סוריה לנוכח הטבח המזוויע בדרוזים, ישראל שומרת על ערוצים חסויים עם בכירי השלטון החדש בסוריה, והערב (ראשון) דווח כי השר רון דרמר צפוי להיפגש השבוע עם שר החוץ הסורי אסעד א-שייבאני, זאת לדברי מקורות ישראלים וסורים. א-שייבאני נחשב לאחד האנשים המקורבים ביותר לנשיא סוריה אחמד א-שרע.

על פי הדיווח בכאן 11, מי שדוחף לקיום הפגישה הוא השליח האמריקני טום בראק, שנועד עם השניים בעבר. השניים נפגשו בעבר כמה פעמים כדי לגבש תשתית להסכם ביטחוני בין ישראל וסוריה.

לפני כשבועיים, סוכנות הידיעות הסורית הרשמית "סאנא" דיווחה באופן רשמי כי שר החוץ של סוריה חסן א-שיבאני נפגש עם משלחת ישראלית בצרפת. על פי הדיווח, "הדיונים התמקדו בהפחתת ההסלמה ואי-התערבות בעניינים הפנימיים של סוריה, בהגעה להבנות שתומכות ביציבות האזור, בפיקוח על הפסקת האש במחוז א-סווידאא' ובחידוש הסכם הפרדת הכוחות מ-1974".

עוד נמסר כי השיחות מתנהלות בתיווך אמריקני, במסגרת המאמצים הדיפלומטיים שנועדו "לחזק את הביטחון והיציבות בסוריה ולשמור על אחדותה ושלמותה הטריטוריאלית".

מדובר בפגישתו של השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר עם שר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני שנערכה בפריז, בהשתתפות שליח ארה"ב לסוריה ולבנון והשגריר האמריקני בטורקיה תומאס ברק, שלראשונה מקבל גושפנקא רשמית.