נתניהו וסער שוב 'ברוגז'? זה העימות שפרץ ביניהם בישיבת הממשלה

"עימות קולני": במהלך ישיבת הממשלה שהתקיימה היום (ראשון) התפתחו חילוקי דעות בין ראש הממשלה נתניהו לבין שר החוץ גדעון סער, בכל הנוגע למינוי ראש מערך הסברה חדש במשרד החוץ

על פי הפרסום בכאן חדשות, השר סער הציע לנתניהו להעביר את ההצעה למנות את ראש המערך, ולאחר מכן להסכים על זהותו של מי שיעמוד בראשות המערך, אך נתניהו הגיב בחריפות: "בשום אופן לא".

בהמשך נתניהו תקף וטען כי "ההסברה לא מתפקדת, אין גוף שמדברר את המדינה", על שגרירי ישראל מתח ביקורות וטען "הם שייכים למאה ה-19. זה כמו שנמנה פרשים במקום טייסים".

הבוקר דיווחנו, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח את ישיבת הממשלה והתייחס למלחמה הנמשכת ברצועת עזה, לסרטונים שפרסם ארגון הטרור בסוף השבוע ולתעמולה העולמית נגד ישראל.

"אנחנו מעמיקים את התמרון בפאתי העיר עזה, ובתוך העיר עזה. אנחנו מחסלים מחבלי נוחב'ה שנטלו חלק משמעותי בטבח של ה-7 באוקטובר, כולל אותו מחבל ארור שהתקשר להוריו והתגאה שהוא רצח 10 ישראלים במו ידיו. עכשיו אנחנו התקשרנו למשפחה, והודענו לה שהמחבל הזה חוסל. זה מסר ברור שאנחנו נגיע לכולם. אני רוצה להודות, גם בשמכם, לשב"כ ולצה"ל שעושים את העבודה החשובה הזאת", פתח ראש הממשלה.

לדבריו, "אנחנו מחסלים תשתיות טרור, אנחנו מחסלים מגדלי טרור מופללים ואנחנו הקמנו עוד מרחב הומניטרי לאפשר לאוכלוסייה האזרחית בעזה לצאת אל מקום מבטחים וגם לקבל שם סיוע הומניטרי. בינתיים יצאו מעזה כ-100 אלף איש. חמאס מנסה לעשות הכל כדי שלא יצאו וישארו שם כדי שיהוו עבורו מגן אנושי.

"הוא אגב, לא בוחל באמצעים. אנחנו ראינו רק לאחרונה שהוא יורה בנשים וילדים ברגליים ואם צריך יורה בהם. לכן צפוי שהוא ינסה למנוע את היציאה שמחויבת גם מבחינה אנושית וגם מבחינת כל תפיסת המלחמה שלנו. אנחנו רוצים להתמקד במחבלים עצמם, ולאפשר לאוכלוסייה האזרחית לצאת החוצה".