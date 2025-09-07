נתניהו: "התקשרנו למשפחה והודענו לה שהמחבל הארור הזה - חוסל"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח הבוקר (ראשון) את ישיבת הממשלה והתייחס למלחמה הנמשכת ברצועת עזה, לסרטונים שפרסם ארגון הטרור בסוף השבוע ולתעמולה העולמית נגד ישראל.

״אנחנו מעמיקים את התמרון בפאתי העיר עזה, ובתוך העיר עזה. אנחנו מחסלים מחבלי נוחב'ה שנטלו חלק משמעותי בטבח של ה-7 באוקטובר, כולל אותו מחבל ארור שהתקשר להוריו והתגאה שהוא רצח 10 ישראלים במו ידיו. עכשיו אנחנו התקשרנו למשפחה, והודענו לה שהמחבל הזה חוסל. זה מסר ברור שאנחנו נגיע לכולם. אני רוצה להודות, גם בשמכם, לשב"כ ולצה"ל שעושים את העבודה החשובה הזאת", פתח ראש הממשלה.

לדבריו, "אנחנו מחסלים תשתיות טרור, אנחנו מחסלים מגדלי טרור מופללים ואנחנו הקמנו עוד מרחב הומניטרי לאפשר לאוכלוסייה האזרחית בעזה לצאת אל מקום מבטחים וגם לקבל שם סיוע הומניטרי. בינתיים יצאו מעזה כ-100 אלף איש. חמאס מנסה לעשות הכל כדי שלא יצאו וישארו שם כדי שיהוו עבורו מגן אנושי.

"הוא אגב, לא בוחל באמצעים. אנחנו ראינו רק לאחרונה שהוא יורה בנשים וילדים ברגליים ואם צריך יורה בהם. לכן צפוי שהוא ינסה למנוע את היציאה שמחויבת גם מבחינה אנושית וגם מבחינת כל תפיסת המלחמה שלנו. אנחנו רוצים להתמקד במחבלים עצמם, ולאפשר לאוכלוסייה האזרחית לצאת החוצה".

בשלב הזה אמר נתניהו: "ביום שישי חמאס פרסם סרטון אכזרי ושפל על אלון אהל ועל גיא גלבוע דלאל. אני חייב להגיד שאני שוחחתי ארוכות עם המשפחות שלהם ביום שישי וחיזקתי אותן בשמי, בשמכם, בשם העם כולו. ואני חייב גם לומר שרוב אזרחי ישראל, רוב רובם של אזרחי ישראל עומדים איתן מול הטרור הפסיכולוגי הזה.

"המאמץ שלנו בעזה על המבצרים האחרונים, בעצם המבצר האחרון החשוב - העיר עזה, זה חלק מהמאמץ שלנו להשלים את ריסוק טבעת החנק של הציר האיראני. הציר הזה נועד בעצם להשמיד את מדינת ישראל, ובפירוק ובפגיעה בו אנחנו מסירים עוד איום קיומי על ישראל, את האיום הראשוני".

עוד אמר נתניהו: "אנחנו הנחתנו מכות קשות מאוד על חמאס, חיזבאללה, החות'ים, רק לאחרונה ראיתם את התוספת הזאת, ואנחנו הבאנו להפלת משטר אסד. וכמובן השיא היה הפגיעה הקשה בפטרונית של הציר הזה - באיראן, והרחקת האיום הקיומי של פצצות גרעין וטילים בליסטיים מעל ראשנו. אנחנו נמשיך במאמץ עד שנשלים את כל מטרות המלחמה.

"אני מודע למחיר שאנחנו משלמים בשדה הדיפלומטי וההסברתי למדינת ישראל, והדרך הטובה ביותר להיחלץ מזה זה כמובן להקים מנגנונים חדשים לחלוטין כפי שדיברנו, וכמובן לסיים את המלחמה מהר ככל האפשר, לסיים אותה בניצחון שהגדרנו. כלומר: חיסול חמאס, החזרת כל החטופים ולהבטיח שעזה לא תהווה איום על ישראל.

"אבל ביחס לנזק התעמולתי אני רוצה לומר דבר אחד: אם אני צריך לבחור בין ניצחון על אויבינו לבין תעמולה רעה נגדנו, אני בוחר בניצחון על אויבינו, מאשר ההפך. אני לא רוצה כתבות שאנחנו נובס על ידי אויבינו ושנקבל כתבות הספד טובות בתקשורת העולמית. אני בוחר בניצחון".