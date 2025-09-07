כיכר השבת
קרב הבלימה באיחוד האירופי

ביקור בזק: שר החוץ סער יצא מחר לסיבוב מדיני בהונגריה ובקרואטיה

שר החוץ גדעון סער יצא מחר לביקור מדיני בן יומיים בהונגריה ובקרואטיה | במסגרת הביקור יקיים השר סער פגישה עם שר החוץ של הונגריה | בשלישי, השר סער יערוך ביקור מדיני בקרואטיה, וייפגש עם צמרת המדינה | במהלך הביקור המדיני יקיים סער גם פגישות עם נשיא מונטנגרו ושרת החוץ של רומניה (מדיני)

שר החוץ סער ( קרדיט צילום: סיון שחור, לע״מ)

שר החוץ יצא מחר (שני) לביקור מדיני בן יומיים בהונגריה ובקרואטיה. במסגרת הביקור יקיים השר סער פגישה עם שר החוץ של הונגריה פטר סיירטו. בשלישי השר סער יערוך ביקור מדיני בקרואטיה, במהלכו ייפגש עם ראש הממשלה אנדריי פלנקוביץ', שר החוץ גורדן גרליץ' ראדמן ויו"ר הפרלמנט גורדן יאנדרוקוביץ'.

השר סער יקיים גם מפגש עם הקהילה היהודיות בזאגרב, ויבקר באנדרטה לזכר קורבנות השואה ומשטר אוסטשה. במהלך הביקור המדיני יקיים השר סער גם פגישות עם נשיא מונטנגרו יאקוב מילטוביץ' ושרת החוץ של רומניה לומיניטה אודובסקו.

הונגריה, קרואטיה ורומניה כולן חברות באיחוד האירופי, שבו חלק מהמדינות החברות דוחפות להטלת סנקציות על ישראל. כל ארבע המדינות חברות בנאט"ו.

במקביל, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ ובכירי משרד האוצר יצאו היום למשלחת כלכלית-מדינית בהודו. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ייפגש עם שרים ובכירי ממשל הודים, ועם נציגי התעשייה והקהילה העסקית בהודו, ויקיים מפגש מיוחד עם נציגי הקהילה היהודית במדינה.

במהלך הביקור יתקיימו שורה של שיתופי פעולה כלכליים בין המדינות לפתיחת הדלת להעמקת היחסים הכלכליים והרחבת ההשקעות ההדדיות. בכירי משרד האוצר המשתתפים במשלחת: מנכ"ל המשרד אילן רום, הכלכלן הראשי שמואל אברמזון, החשב הכללי יהלי רוטנברג וראש הרשות לניירות ערך ספי זינגר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר