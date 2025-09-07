שר החוץ גדעון סער יצא מחר (שני) לביקור מדיני בן יומיים בהונגריה ובקרואטיה. במסגרת הביקור יקיים השר סער פגישה עם שר החוץ של הונגריה פטר סיירטו. בשלישי השר סער יערוך ביקור מדיני בקרואטיה, במהלכו ייפגש עם ראש הממשלה אנדריי פלנקוביץ', שר החוץ גורדן גרליץ' ראדמן ויו"ר הפרלמנט גורדן יאנדרוקוביץ'.

השר סער יקיים גם מפגש עם הקהילה היהודיות בזאגרב, ויבקר באנדרטה לזכר קורבנות השואה ומשטר אוסטשה. במהלך הביקור המדיני יקיים השר סער גם פגישות עם נשיא מונטנגרו יאקוב מילטוביץ' ושרת החוץ של רומניה לומיניטה אודובסקו.

הונגריה, קרואטיה ורומניה כולן חברות באיחוד האירופי, שבו חלק מהמדינות החברות דוחפות להטלת סנקציות על ישראל. כל ארבע המדינות חברות בנאט"ו.

במקביל, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ ובכירי משרד האוצר יצאו היום למשלחת כלכלית-מדינית בהודו. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ייפגש עם שרים ובכירי ממשל הודים, ועם נציגי התעשייה והקהילה העסקית בהודו, ויקיים מפגש מיוחד עם נציגי הקהילה היהודית במדינה.

במהלך הביקור יתקיימו שורה של שיתופי פעולה כלכליים בין המדינות לפתיחת הדלת להעמקת היחסים הכלכליים והרחבת ההשקעות ההדדיות. בכירי משרד האוצר המשתתפים במשלחת: מנכ"ל המשרד אילן רום, הכלכלן הראשי שמואל אברמזון, החשב הכללי יהלי רוטנברג וראש הרשות לניירות ערך ספי זינגר.