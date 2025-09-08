נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס לפנות בוקר (שני) להצעה החדשה לעסקה לשחרור חטופים והפסקת אש ברצועת עזה והעריך כי העסקה תצא אל הפועל בקרוב מאוד.

בשיחה עם כתבים בארה"ב אמר הנשיא טרמאפ: "אני חושב שנגיע לעסקה בעזה בקרוב מאוד". לדבריו: "זו בעיה קשה מאוד, זו בעיה שאנחנו רוצים לפתור למען המזרח התיכון, למען ישראל, למען כולם. אבל זו בעיה שאנחנו נפתור".

באשר למספר החטופים בחיים, אמר נשיא ארה"ב: "ייתכן שמדובר בפחות מעשרים חטופים חיים, כי חלקם, אתם יודעים, נוטים למות. למרות שרובם צעירים, הם מתים. צעירים לא אמורים למות. צעירים נשארים בחיים. אבל עם כל הסיפור הזה, הם נוטים למות".

"אבל יש לנו, נניח, 20 חטופים ויש לנו כ-38 גופות. אני חושב שנצליח להשיב את כולם," הדגיש נשיא ארה"ב.

כזכור, על פי ההצעה החדשה של טראמפ שהועברה לחמאס, כלל החטופים (48) החיים והחללים ישוחררו כבר ביום הראשון לעסקה, ובתמורה ישראל תשחרר מאות מחבלים עם דם על הידיים ואלפי עצורים פלסטיניים.

במקביל ישראל תעצור את המבצע לכיבוש העיר עזה, מבצע מרכבות גדעון ב', כאשר ייפתח כבר ביום הראשון לעסקה, משא ומתן לסיום המלחמה בעזה - בניהולו האישי של הנשיא טראמפ, כאשר כל עוד לא יסתיים המו"מ - ישראל לא תחזור להילחם בחזרה.

הנשיא טראמפ הגיב אמש לאחר פרסום הצעתו לעסקה הכוללת: "הגיע הזמן שחמאס יקבל את התנאים. זו האזהרה האחרונה שלי".

בסביבת ראש הממשלה הגיבו להצעה החדשה של ארה"ב וטענו כי "ישראל שוקלת ברצינות רבה את הצעת הנשיא טראמפ, כנראה שחמאס ימשיך בסרבנותו".

בארגון הטרור חמאס הגיבו להצעה החדשה: "קיבלנו דרך מתווכים כמה רעיונות מהצד האמריקאי להגיע להסכם להפסקת אש, חמאס מדגישה שהיא מוכנה מיד לשבת לשולחן המשא ומתן".

בארגון הטרור הוסיפו : "כדי לדון בשחרור כל האסירים בתמורה להצהרה ברורה על סיום המלחמה ונסיגה מלאה מהרצועה, וכן הקמת ועדה לניהול רצועת עזה על ידי פלסטינים עצמאיים שתתחיל לפעול מיד, עם התחייבות מפורשת ומוצהרת של האויב לקיים את ההסכמות כדי למנוע חזרה על ניסיונות קודמים שבהם הושגו הסכמים אך הם נדחו או בוטלו".

במטה משפחות החטופים הגיבו להצעה: "אם ההצעה המיוחסת לנשיא ארצות הברית אכן הונחה על השולחן, מדובר באפשרות לפריצת דרך של ממש", לדבריהם: "אנחנו קוראים לממשלת ישראל להודיע על תמיכה בלתי מסויגת בהסכם המתגבש".