התנכלות או רדיפת צדק?

לא תאמינו: זו הסיבה שהמשטרה מבקשת להרחיק את יונתן אוריך מלשכת רה"מ

במשטרה מבקשים להמשיך את ההצלחה שלהם ומבקשים כעת הארכה נוספת שתמנע מיועץ רה"מ יונתן אוריך להיכנס ללשכתו של נתניהו (חדשות, פוליטי)

יונתן אוריך (צילום: Noam Revkin Fenton/Flash90)

לאחר שבית המשפט המחוזי קבע כי יונתן אוריך יועצו של רה"מ, לא יוכל ליצור קשר עם עד ה-10.9 וגם לא לצאת מהארץ. המשטרה מבקשת היום הארכה נוספת.

המשטרה ביקשה להרחיק את אוריך מלשכתו של נתניהו לשלושים יום נוספים, הרקע לבקשה היא בשל חשד חדש.

החשד הוא שאוריך לבש מדי וזאת מבלי שהיה לו לכך הרשאה. על פי טענות המשטרה, אוריך השתתף בדיונים והתייעצויות בבסיס הקריה בתחילת המלחמה כשהוא לבוש במדי צה"ל, אך לא היה מגויס בצו 8 או שירת במילואים באותה התקופה.

עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין מסרו בשם יונתן אוריך: "הניסיון למנוע מיונתן אוריך לחזור לעבודתו אצל ראש הממשלה לא יצלח. קשה להאמין שהמשטרה הרחיקה עד לחוק השיפוט הצבאי והעלתה מהאוב כתבת רכילות ישנה מלפני שנתיים. ביום רביעי נגיע לבית המשפט ונראה עד כמה הדברים מופרכים."

נזכיר כי השופט מנחם מזרחי קבע לפני כשבוע כי יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו החשוד במסגרת פרשת "קטאר-גייט", יוכל לחזור ללשכת רה"מ ביום שני הקרוב אם לא יוגש ערעור.

בית המשפט כתב כי הוא לא שוכנע ש"התחזק החשד הסביר התומך בעבירות שיוחסו לחשוד", באופן שיצדיק את הארכת תוקף המגבלות עליו. מזרחי הוסיף כי לא יחולו עליו עוד תנאים מגבילים, למעט הערבויות שאמורות להבטיח את התייצבותו לחקירות.

השופט מתח ביקורת חריפה ביותר על המשטרה, על מספר כשלים לטענתו: דו״ח השב״כ לא הוגש למרות שעברו ארבעה חודשים. בנוסף לא הוכח חשד סביר לניסיון לפגוע בביטחון המדינה.

