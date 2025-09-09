בעד או נגד? ההודעות הסותרות של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד 

יו״ר האופוזיציה יאיר לפיד פרסם היום (שלישי) שתי הודעות סותרות בהפרש של פחות משעתיים סביב חיסול צמרת חמאס.

בשעה 16:46 כתב לפיד: "מברך את חיל האוויר, צה״ל, שב״כ וכל כוחות הביטחון על פעולה יוצאת דופן לסיכול אויבנו". דברים אלה הוצגו כתמיכה חד-משמעית לפעולה הצבאית ולמבצעיה.

אולם בשעה 18:24 פרסם לפיד הודעה אחרת לחלוטין. "אנשי חמאס הם בני מוות, אבל בשלב הזה ממשלת ישראל צריכה להסביר כיצד הפעולה של צה״ל לא תוביל להרג החטופים, והאם נלקח בחשבון סיכון חיי החטופים בהחלטה על הפעולה. אסור לחכות יותר. צריך לסיים את המלחמה ולהחזיר אותם הביתה. הלב עם המשפחות", כתב.

כך, בתוך פרק זמן קצר, עבר לפיד מתמיכה מוצהרת במבצע לשאלה נוקבת כלפי הממשלה בנוגע לסיכון לחיי החטופים.

כפי שדיווחנו, נשיא המדינה דווקא הביע תמיכה במהלך ואמר כי מדובר בהחלטה "חשובה ונכונה".