בעד או נגד? ההודעות הסותרות של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד 

יושב האופוזיציה יאיר לפיד בירך מוקדם יותר על הפעולה הישראלית נגד בכירי חמאס בקטאר | בהודעה ששיגר מאוחר יותר, הוא נשמע מסויג | לאיזה יאיר לפיד להאמין? (פוליטי) 

יאיר לפיד בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

יו״ר האופוזיציה יאיר לפיד פרסם היום (שלישי) שתי הודעות סותרות בהפרש של פחות משעתיים סביב חיסול צמרת .

בשעה 16:46 כתב : "מברך את חיל האוויר, צה״ל, שב״כ וכל כוחות הביטחון על פעולה יוצאת דופן לסיכול אויבנו". דברים אלה הוצגו כתמיכה חד-משמעית לפעולה הצבאית ולמבצעיה.

אולם בשעה 18:24 פרסם לפיד הודעה אחרת לחלוטין. "אנשי חמאס הם בני מוות, אבל בשלב הזה ממשלת ישראל צריכה להסביר כיצד הפעולה של צה״ל לא תוביל להרג החטופים, והאם נלקח בחשבון סיכון חיי החטופים בהחלטה על הפעולה. אסור לחכות יותר. צריך לסיים את המלחמה ולהחזיר אותם הביתה. הלב עם המשפחות", כתב.

כך, בתוך פרק זמן קצר, עבר לפיד מתמיכה מוצהרת במבצע לשאלה נוקבת כלפי הממשלה בנוגע לסיכון לחיי החטופים.

כפי שדיווחנו, נשיא המדינה דווקא הביע תמיכה במהלך ואמר כי מדובר בהחלטה "חשובה ונכונה".

