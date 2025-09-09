בכירים בישראל אומרים הערב (שלישי) שמבצע "פסגת האש" בקטאר, בוצע בדיוק לפי התוכנית המבצעיות, בעקבות מידע מודיעני שהגיע לשב"כ. כאשר ההערכות בישראל הם שהחיסול דווקא מקדם את הסיכוי לעסקת חטופים. כל זאת למרות הביקורת שנשמעה מצד משפחות חטופים.

על פי דיווח של עמיחי שטיין ב-i24NEWS, גורם ישראלי אומר כי "חאלד משעל, שלא היה בכינוס, הוא מי שדחק בבכירים ללכת להסכם". הגורם הוסיף כי ההערכה בישראל שהחיסול יצמצם משמעותית את השפעתה של קטאר על המגעים לעסקת חטופים.

בחדשות 12 ציטטו בכירי מערכת הביטחון שהעריכו: "החיסול יקדם את סיום המלחמה, פירוק חמאס ועסקת החטופים. בכירי חמאס שהיו בדירה - כולם כאחד - גורמים מפריעים לקידום עסקה ריאלית. הם התנגדו באופן מוחלט לפשרה והיוו משקולת על החלטת הבכירים שנותרו בעזה, באופן ספציפי על עז א-דין חדאד. כעת כל הלחץ יופנה אליו".

במקביל, מתאם השבויים והנעדרים גל הירש העביר הערב למשפחות החטופים את המסר הבא: "משפחות יקרות, גם הערב אני מבקש להדגיש את הנחישות הרבה והמחויבות המלאה להשבתם של כל חטופינו, החיים והחללים כאחד.

כתמיד אנו עוקבים אחר כל הנוגע לחטופים, הן לגבי מצבם ומיקומם והן באשר לאפשרויות הפעולה והדרכים להשבתם, זאת גם ובמיוחד לנוכח ההתפתחויות של השעות האחרונות.

באופן רצוף ולאורך זמן היוותה הנהגת חמאס המכונה ״חמאס חו״ל״ מכשול להשגת הסכם שו״נ. גם לנוכח גמישות ישראלית משמעותית ובמו״מ ממושך - שיבשה הנהגה זו את הדרך לעסקה, הפרה סיכומים והערימה קשיים ומכשולים רבים.

ישראל קיבלה את ההצעה האמריקאית של הנשיא טראמפ לסיום מיידי של המלחמה כפי שהונחה בפני חמאס ובהתאם לעקרונות שהתווה הקבינט, נוסיף ללחוץ ולפעול בכל הדרכים כדי שהדבר יתממש וכדי שיושבו חטופינו.

אנו מקיימים הערכות מצב רצופות ואנו דבקים במשימה - להשיב את החטופים כולם, הם לנגד עינינו כל הזמן, 24 שעות ביממה. אני כעת בוושינגטון ואהיה לרשותכם להבהרות, שאלות, שיחות ותכתובות לאורך כל היממה".