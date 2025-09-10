כיכר השבת
"אנחנו רוצים את החטופים"

הנשיא דונלד טראמפ: "לא מרוצה בכלל מהתקיפה בקטאר; עם זאת, חיסול חמאס הוא מטרה ראויה"

נשיא ארה"ב טראמפ התייחס שוב לתקיפה הדרמטית וחסרת התקדים של ישראל על ראשי חמאס חו"ל בקטאר: "זו תקיפה חד-צדדית שאינה מקדמת את מטרותיה של ישראל או אמריקה"| הנשיא הדגיש: "חיסול חמאס, שהרוויח מהסבל של תושבי עזה, הוא מטרה ראויה" | טראמפ הוסיף: "אנחנו רוצים את החטופים בחזרה, אבל לא מתלהבים מהאופן שבו הדברים התנהלו היום" (בעולם)

נתניהו וטראמפ (צילום: איתי בית-און / לע״מ)

נשיא ארצות הברית, , התייחס הלילה (בין שלישי לרביעי), פעם נוספת, לתקיפה הדרמטית וחסרת התקדים של מדינת ישראל על ראשי ארגון הטרור חמאס בעיר הבירה של קטאר.

הנשיא אמר לכתבים: "אני לא מרוצה בכלל מהתקיפה הישראלית בקטאר, אני לא מתלהב מזה. אני לא מתלהב מכל הסיטואציה. זו לא סיטואציה טובה. אבל אומר כך: אנחנו רוצים את החטופים בחזרה, אבל אנחנו לא מתלהבים מהאופן שבו הדברים התנהלו היום".

טראמפ הוסיף: "אני אף פעם לא מופתע מכלום. במיוחד כשזה נוגע למזרח התיכון". בהמשך הלילה (שעון ישראל) טראמפ פרסם הצהרה נוספת שבה כתב: "זו הייתה החלטה של , לא החלטה שלי. הפצצה חד צדדית בתוך קטאר, מדינה ריבונית ובעלת ברית קרובה של ארצות הברית, תקיפה חד-צדדית שאינה מקדמת את מטרותיה של ישראל או אמריקה".

"עם זאת", ביקש להבהיר נשיא ארה"ב: "חיסול חמאס, שהרוויח מהסבל של תושבי עזה, הוא מטרה ראויה".

לדבריו: "הוריתי מיד לשליח המיוחד סטיב ויטקוף ליידע את הקטארים על המתקפה הקרבה, מה שהוא עשה, אך למרבה הצער, מאוחר מדי כדי לעצור את המתקפה".

טראמפ שיתף והוסיף: "דיברתי גם עם ראש הממשלה נתניהו לאחר המתקפה. ראש הממשלה אמר לי שהוא רוצה לעשות שלום. אני מאמין שתקרית מצערת זו יכולה לשמש הזדמנות לשלום".

באשר לשיחות עם קטאר, עדכן הנשיא: "דיברתי גם עם האמיר וראש ממשלת קטאר, והודיתי להם על תמיכתם וידידותם למדינתנו. הבטחתי להם שדבר כזה לא יקרה שוב על אדמתם".

