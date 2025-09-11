נתניהו פנה לוועדת גרוניס: בחרתי בדוד זיני לראש השב"כ הבא

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פנה לוועדת גרוניס, הוועדה המייעצת למינוי בכירים, והודיע לה על החלטתו למנות את הלוף (במיל') דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ הבא וביקש את אישור הוועדה למינוי בכדי שזיני ייכנס לתפקידו בתוך עשרה ימים.

הפניה של נתניהו לוועדת גרוניס מגיעה בשל החלטת שופטי בג"צ לפני כחודשיים כי נתניהו יודיע בתוך שישים יום - והיום תמו שישים הימים - לוועדה המייעצת למינויים בכירים על זהות המועמד שבכוונתו להציע לתפקיד.

במקביל, על פי החלטת בג"צ, ראש השב"כ שייבחר לא יוכל לעסוק, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף, בפרשיות העוסקות באנשי לשכת ראש הממשלה , תיקי קטארגייט או בילד, במסגרת הסדר ניגוד עניינים.

בפניה לוועדת גרוניס כותב נתניהו: "כהונתו של מ"מ ראש השירות ש' תסתיים ביום 21.9.2025 ולאור האתגרים הביטחוניים כבדי המשקל עמם שירות הביטחון הכללי מתמודד בימים אלה והצורך הדחוף באיוש ראש שירות קבוע, אבקש לקדם את בחינת מינויו של האלוף זיני לראש שירות הביטחון הכללי בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בהסדר, על מנת שניתן יהיה להביא את מינויו לאישור הממשלה ביום 21.9.2025".

נתניהו מוסיף: "לאחר שבחנתי מספר מועמדים מהשירות ומארגונים ביטחוניים נוספים ובשים לב להשלכות אירועי ה-7 באוקטובר על שירות הביטחון הכללי, החלטתי למנות ראש שירות חדש שמגיע מחוץ לשורות הארגון.

"האלוף זיני כיהן בתפקידים מבצעיים ופיקודיים רבים בצה"ל ובכללם: לוחם בסיירת מטכ"ל, מג"ד 51 בחטיבת גולני, מפקד יחידת אגוז, מפקד חטיבת אלכסנדרוני, קצין אג"ם פיקוד מרכז, מקים חטיבת הקומנדו ומפקדה הראשון, מפקד אוגדה 340, מפקד קורס מפקדי פלוגות וגדודים, מפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, מפקד פיקוד ההכשרות והאימונים והגיס המטכ"לי ומקים חטיבת החשמונאים".

לדבריו: "אני סבור כי החשיבה הביקורתית שאפיינה את האלוף זיני בתפקידיו השונים, נכונותו לחשוב מחוץ לקופסא ולבחון מחדש את הנחות המוצא המבצעיות, המוכנות לעמוד על דעתו המקצועית והיכולת להוביל ולהתאים את המערכת למציאות המשתנה, לצד ניסיונו המצטבר בבניין כוח ובהפעלתו, מובילים אותי למסקנה כי הוא המועמד המתאים ביותר לתפקיד ראש השירות".