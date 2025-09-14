מרדכי קרליץ, ראש עיריית בני ברק לשעבר, מי שהיה חבר בוועדת החקירה לחקר אסון הר מירון ומי שכיהן כחבר בוועדת טל שהביאה לחקיקת חוק הגיוס בשנת 2002, ונכנס רק לאחרונה לעסוק במשבר חוק הגיוס, נעלם לאחרונה בפתאומיות מכל עיסוק בנושא, כך נחשף הערב (ראשון) ב'כיכר השבת'.

לאחרונה פורסם כי איש העסקים מרדכי קרליץ הסכים לפני תקופה קצרה לעזור לנתניהו בנוגע למשבר הפוליטי החריף אליו נקלע, ואף הציג את עצמו כאחד שמכיר את הצדדים ויוכל להביא שקט פוליטי לראש הממשלה, אך לטענת גורמים פוליטיים, קרליץ נעלם בפתאומיות ואף ניתק קשר לבינתיים בכל הקשור לפתרון המשבר, כאשר האחרון לא השתתף לאחרונה בשום התייעצויות פנימיות בנוגע לחוק,

מקורות פוליטיים המכירים את האירוע לפרטיו טענו בשיחה ל'כיכר השבת', כי "איך ששמו של קרליץ עלה לפני תקופה קצרה כאדם שיכול להביא לפתרון המשבר החריף אליו נקלעה הקואליציה, בלשכת נתניהו הדעות נחלקו בשאלה האם להכניסו לעסוק בפתרון משבר הגיוס, בשל העובדה כי האחרון נטל חלק בדיוני וועדת החקירה לחקר אסון מירון, וועדה שהאשימה את נתניהו באסון הכבד". לטענת אותם מקורות נתניהו הוא זה שהכריע כי קרליץ יכנס לעסוק במשבר הגיוס, עיסוק אותו, כך אנו חושפים הערב, הוא עזב ככל הנראה במהלך בימים האחרונים.

מקור נוסף המכיר את קרליץ טען בשיחה עם 'כיכר': "לדעתי מוטלה חשב בהתחלה שהוא נכנס לאירוע ומצליח לתקתק דברים, במקום החכ"ים שכשלו עד כה בחקיקת החוק, אך לדבריו מהר מאוד הוא הבין שהוא נקלע למיטה חולה, והעדיף שלא ללכלך את שמו במשבר שהוא לא יצליח לצלוח".

תגובתו של הרב מרדכי קרליץ לא התקבלה נכון לשעת כתיבת השורות ולכשתתקבל נפרסמה במלואה.