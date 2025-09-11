הליכוד ממשיך להוביל, איזנקוט מתחזק, וכמה מביא גוש נתניהו? 

האם אנחנו רגע לפי יציאה לבחירות? על פי סקר מנדטים שנערך הערב (חמישי) עבור חדשות 14, מפלגת הליכוד נמצאת מובילה למקום הראשון, במקום השני: מפלגה בראשות נפתלי בנט, ובמקום השלישי: מפלגה יאיר גולן.
בחלוקה לגושים: גוש הימין מוביל עם- 64 מנדטים, גוש השמאל – 46 מנדטים,והערבים – 10 מנדטים.
בחלוקה למנדטים: הליכוד – 34, מפלגת בנט – 14, הדמוקרטים – 12, ש״ס – 10, יש עתיד – 8, יהדות התורה – 8, ישראל ביתנו – 8, עוצמה יהודית – 7, חד״ש־תע״ל – 5, רע״מ – 5, הציונות הדתית – 5, כחול לבן – 4
בשאלת התאמה לראשות הממשלה התוצאות הם: בנימין נתניהו – 54%, נפתלי בנט – 20%, גדי איזנקוט – 12%, אביגדור ליברמן – 8%, יאיר לפיד – 4%, בני גנץ – 2%.
על פי סקר חדשות 12, תמונות המנדטים היא אחרת: הליכוד 25, בנט 19, ישראל ביתנו 11, הדמוקרטים 11, איזנקוט 11, לפיד 9, דרעי 9, יהדות התורה 8, עוצמה יהודית 7, חד״ש תע״ל 5, רע״ם 5, ומתחת לאחוז החסימה - סמוטריץ׳, בל״ד ובני גנץ.
בחלוקה לגושים: אופוזיציה 61, מפלגות ערביות 10, וקואליציית נתניהו על -49 מנדטים.
