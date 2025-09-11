כיכר השבת
"אם הבחירות היו היום"

הליכוד ממשיך להוביל, איזנקוט מתחזק, וכמה מביא גוש נתניהו? 

פוליטיקאים מימין ומשמאל כבר מריחים שזה רגע לפני הסוף, סקר מנדטים שפורסם היום נותן תשובה לאיפה דעת הקהל פונה | התוצאות: הליכוד במקום הראשון, איזנקוט מתחזק, וגוש השמאל עומד על -41 מנדטים (פוליטי)

ספירת קולות. אילוסטרציה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

האם אנחנו רגע לפי יציאה לבחירות? על פי סקר מנדטים שנערך הערב (חמישי) עבור חדשות 14, מפלגת הליכוד נמצאת מובילה למקום הראשון, במקום השני: מפלגה בראשות נפתלי בנט, ובמקום השלישי: מפלגה יאיר גולן.

בחלוקה לגושים: גוש הימין מוביל עם- 64 מנדטים, גוש השמאל – 46 מנדטים,והערבים – 10 מנדטים.

בחלוקה למנדטים: הליכוד – 34, מפלגת בנט – 14, הדמוקרטים – 12, ש״ס – 10, יש עתיד – 8, יהדות התורה – 8, ישראל ביתנו – 8, עוצמה יהודית – 7, חד״ש־תע״ל – 5, רע״מ – 5, הציונות הדתית – 5, כחול לבן – 4

בשאלת התאמה לראשות הממשלה התוצאות הם: בנימין נתניהו – 54%, נפתלי בנט – 20%, גדי איזנקוט – 12%, אביגדור ליברמן – 8%, יאיר לפיד – 4%, בני גנץ – 2%.

על פי סקר חדשות 12, תמונות המנדטים היא אחרת: הליכוד 25, בנט 19, ישראל ביתנו 11, הדמוקרטים 11, איזנקוט 11, לפיד 9, דרעי 9, יהדות התורה 8, עוצמה יהודית 7, חד״ש תע״ל 5, רע״ם 5, ומתחת לאחוז החסימה - סמוטריץ׳, בל״ד ובני גנץ.

בחלוקה לגושים: אופוזיציה 61, מפלגות ערביות 10, וקואליציית נתניהו על -49 מנדטים.

