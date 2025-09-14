ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, התבטא בריאיון לאל-ג'זירה הקטארית כי הוא "מצטער" על מות בנו של מנהיג חמאס בעזה חליל אל-חיה כתוצאה מהתקיפה הישראלית בקטאר.

אולמרט התבטא כי "ילד לא צריך להיות קורבן, ואשתו גם נפגעה. אנחנו נלחמים בטרור והם ייענשו כשיגיע הזמן, אבל המשפחה היא סיפור אחר".

ראש הממשלה לשעבר הוסיף וביקר את עצם התקיפה של בכירי חמאס בקטאר: "הרג צוות המו"מ משמעותה שאתה לא רוצה משא ומתן ולא רוצה את שחרור החטופים".

אולמרט ביקש להדגיש: "כל אנשי חמאס צריכים להיענש, אבל התקיפה בדוחא לא הייתה במקום ובזמן המתאימים".

כזכור, לאחרונה עורר אולמרט סערה לאחר שתקף בראיון ל'גרדיאן' הבריטי את התוכנית להקמת "עיר הומניטרית" ברפיח, וכינה אותה "מחנה ריכוז". לדבריו, הכנסת הפלסטינים בכפייה לעיר ההומניטרית תהווה "טיהור אתני".

"זה מחנה ריכוז, אני מצטער", אמר אולמרט. "אם הם יגורשו לאותה 'עיר הומניטרית', אז אפשר להגיד שזה חלק מהטיהור האתני. זה עדיין לא קרה".

לדבריו, זו "פרשנות בלתי-נמנעת לכל ניסיון ליצור מחנה למאות אלפי אנשים. כשבונים מחנה ל'ניקוי' יותר מחצי מעזה, אז ההבנה הברורה מאליה היא שזו לא על מנת להציל פלסטינים. זה כדי לגרש אותם, לדחוף אותם ולזרוק אותה החוצה. אי אפשר להבין את זה אחרת".