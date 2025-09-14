מפגע סביבתי בעיר החרדית: בית משפט השלום בירושלים גזר היום (ראשון) עונשים על עיריית ביתר עילית וראש העיר מאיר רובינשטיין, לאחר שהורשעו בעבירות סביבתיות חמורות, אשר נמשכו במשך מספר שנים ללא טיפול בבעיה.

על פי פסק הדין שניתן, תחנות הביוב בעיר פעלו באופן לקוי, מה שגרם לזרימת ביוב גולמי לנחלים, לוואדיות ואף לשדות חקלאיים סמוכים, וכתוצאה מכך נגרם זיהום סביבתי משמעותי ונזקים גדולים לשמורות הטבע באזור.

במהלך הדיון טענה המדינה כי מדובר בעבירות חמורות שנעשו תוך פגיעה קשה בציבור ובבריאותו. מנגד בעירייה טענו, כי מערכת הביוב נבנתה ותוכננה מלכתחילה באופן לקוי על ידי משרד השיכון, וכי העירייה הסובלת מקשיים כלכליים - השקיעה מאמצים רבים במהלך השנים, בגיוס תקציבים לצורך תיקון הליקויים.

בנוסף ביקשו פרקליטיו של ראש העיר רובינשטיין כי תבוטל הרשעתו בתיק אשר נדון היום בבית המשפט, כדי למנוע פגיעה ציבורית בתפקידו כראש עיריית ביתר עילית.

השופט שמואל הרבסט עמד על חומרת העבירות, אך במקביל התייחס גם לנסיבות המיוחדות ולחלוקת האחריות בין הרשות המקומית לבין המדינה, כאשר בפסק הדין הדגיש כי למרות המחדלים, נעשו צעדים נרחבים לשדרוג המערכת, אך בכל זאת עדיין הרשות המקומית היא האחראית לכך.

בפרוטוקול הדיון בבית המשפט נאמר כי "מעבר לפגיעה בטבע, המפגעים עשויים לגרום לזיהום מי שתיה, מפגעי ריח ויתושים ונזק של ממש לסביבה ולאדם, ומכאן חומרת המעשים", בנוסף נאמר כי "נסיבות ביצוע העבירות, מלמדות שבמשך תקופה משמעותית, החל משנת 2010 ועד שנת ,2014 תוך כדי הפעלת מערכת הביוב של העיר, נבדקו ונמצאו מספר גלישות ביוב מהמערכת אל הוואדי ואל שטחים חקלאיים. גלישות אשר גרמו לצחנה עזה ולמטרד ריח, נזקים שנגרמו כתוצאה ממחדליהם של הנאשמים".

בסיום הדיון הוכרע כי ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין ישלם-36 אלף שקל והעירייה תחויב בתשלום של-200 אלף ש"ח, בשל הליקויים הנרחבים במערכת הביוב אשר גרמו לפגע סביבתי חמור בשטחים האזורים ובתושבי העיר.