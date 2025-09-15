כיכר השבת
במהלך דיון בוועדה חסויה

הביקורת של הרמטכ"ל: "נתניהו לא אומר לנו מה השלב הבא, לא יודעים למה להיערך"

הרמטכ"ל זמיר ביקר את ניהול המלחמה של רה"מ נתניהו ובמהלך דיון בוועדה חסויה הוא התבטא: "נתניהו לא אומר לנו מה השלב הבא, לא יודעים למה להיערך" (מדיני)

הרמטכ"ל אייל זמיר (צילום: דובר צה"ל)

לקראת השלב הבא של מבצע 'מרכבות גדעון ב', שלב בו ייכנסו הכוחות המתמרנים לעיר , הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, ביקר את ניהול המלחמה של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כאשר לדבריו נתניהו לא עדכן אותו על השלב הבא של המבצע כך שצה"ל לא יודע למה להיערך.

על פי הדיווח ב Ynet, במהלך דיון בוועדה חסויה התבטא הרמטכ"ל: "ראש הממשלה לא אומר לנו מה השלב הבא, אנחנו לא יודעים למה להיערך. אם רוצים ממשל צבאי אז שיגידו ממשל צבאי".

באשר למרכזי הסיוע וחלוקת המזון של קרן הסיוע האמריקנית לעזה, הרמטכ"ל הגדיר אותה כ"כישלון" והוסיף: "אני לא מבין למה מוציאים על זה כסף ומגדילים את מספר המרכזים ל-12, אם כשהיו ארבעה זה נכשל".

כזכור, במהלך ביקור בבסיס נחשונים, יחד עם מפקד אוגדה 99, תת-אלוף יואב ברונר, אמר זמיר: "אויבנו, בשבעה באוקטובר וגם לאחר מכן, בכל המזרח התיכון, התאגדו כדי לפגוע בנו, כדי להשמיד אותנו. אנחנו פועלים נגדם כל הזמן, ללא הרף. אנחנו משמידים אותם, מכריעים אותם ומנצחים אותם. לחמאס לא יהיה מקום להסתתר מאיתנו".

לדבריו, צה"ל לא יעצור עד להכרעה מוחלטת: "לא עוצרים את המלחמה עד שמכריעים את האויב הזה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר