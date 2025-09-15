מרקו רוביו ונתניהו הבוקר ( צילום: לע"מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו ומזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, המבקר בארץ, נשאו הצהריים (שני) הצהרה משותפת בתום פגישתם בלשכת רה"מ בירושלים. במקביל להצהרה, ב"וושינגטון פוסט" דווח כי רוביו עתיד לבקר מחר בקטאר, שבוע בדיוק אחרי התקיפה הישראלית בדוחא, וברקע הפסגה המדינית במדינה.

טרם ההצהרה נערכה פגישה מורחבת עם מזכיר המדינה של ארה״ב, מרקו רוביו וצוותו בלשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בפגישה השתתפו, בין היתר, שר החוץ גדעון סער, השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, ראש המל״ל צחי הנגבי, שגריר ארה״ב בישראל מייק האקבי ושגריר ישראל בארה״ב יחיאל לייטר. טרם הפגישה המורחבת שר החוץ גדעון סער נפגש עם מזכיר המדינה והיועץ לביטחון לאומי האמריקני מרקו רוביו.

הפגישה המורחבת עם נתניהו וצוותו ( צילום: לע"מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בהצהרה לתקשורת בתום פגישתו עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כי זו ביקורו הוא ביטוי לקשר החזק בין שתי המדינות. מזכיר המדינה רוביו אמר: "בשם הנשיא אני מודה לך על החברות שלך בהרבה נושאים גם חוץ ממלחמה ושלום ואלה נשארים איתנים".

על סוגיית החטופים אמר רוביו: "הנשיא היה ברור על העניינים בעזה - כל חטוף צריך להיות בבית מיד וחמאס לא יכול להמשיך להיות גורם שמאיים על היציבות של ישראל והעולם, טראמפ נשאר מחוייב למטרה הזאת. נמשיך לדבר על הדרך קדימה איך להשיג את זה".

כשנשאל אם ארה"ב ידעה על התקיפה בקטאר, השיב נתניהו: "ההחלטה לתקוף הייתה לגמרי עצמאית. התקבלה על-ידי, נוהלה על-ידינו - ואנחנו לוקחים אחריות מלאה. טרוריסטים לא יכולים לקבל מקלט בטוח".

רוביו שנשאל האם ארה"ב ידעה על כוונתה של ישראל לתקוף בקטאר, השיב: "אנחנו ממוקדים ב'עכשיו', באיזה תפקיד דוחא יכולה למלא כדי להביא לשחרור החטופים - נישאר ממוקדים מה אפשר לעשות בצעד הבא".

רוביו אמר כי "ישראל חייבת לחסל את חמאס" ושהיה שמח אם חמאס היה נכנע אך ״זה לא עובד בדרך כלל ככה עם פונדמנטליסטים״.

על הצלחת התקיפה בקטאר אמר נתניהו: "הפעולה בקטר לא נכשלה כי המטרה שלה הייתה להעביר מסר שאין מקום בטוח לטרוריסטים".

נתניהו נשאל האם יימנע מתקיפות נוספות בקטאר, ואמר: "את העיקרון שאין חסינות לטרוריסטים באשר הם לא אני קבעתי אלא גולדה מאיר אחרי טבח מינכן ב-1972. אז לא שמעתי על צער במדינות אירופה על הפגיעה בהם. דמוקרטיות גדולות (הכוונה לארה"ב) פועלות כך".

מזכיר המדינה רוביו נשאל על ההכרה במדינה פלסטינית, ואמר: "זה מחזק את חמאס ולא מקרב מדינה פלסטינית או מקדם את שחרור החטופים". נתניהו אמר: "אם עושים צעדים חד צדדיים מזמינים צעדים חד צדדיים מצידנו".