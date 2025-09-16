נושא בוער: ועדת החוץ והביטחון בראשות ח"כ בועז ביסמוט, התכנסה אמש (שני) לדיון שעסק בסטטוס הטיפול בהלומי קרב שנפצעו במלחמות ישראל, במהלך השנים האחרונות.

יו"ר הוועדה ח"כ ביסמוט אמר בפתח הדיון: "ביקשתי לקיים את הדיון הזה בדחיפות, יש כל כך הרבה דיונים שממתינים לנו, כל כך הרבה נושאים בוערים, וביקשתי לקיים את הדיון החשוב הזה למען האנשים להם אנחנו מחויבים".

ביסמוט הוסיף והדגשי כי "הלומי הקרב הם לא פינה נסתרת של החברה, הם ליבת החוסן הלאומי שלנו, והם ובבני משפחותיהם מקריבים עבור הביטחון של כולנו. על כן חובתנו המוסרית היא לעמוד לצידם, האחריות של כולנו היא לוודא שהם אינם נותרים מאחור. בדיון שלנו, שבטח לא יהיה הדיון האחרון, אנחנו נבקש לשמוע על מצבם של המערכות האמונות על הטיפול בהלומי הקרב, וכן לעמוד על האתגרים, הפערים והפתרונות".

איציק סעידיאן, הלום קרב שהצית את עצמו מול משרדי אגף השיקום לפני 4 שנים, הקריא את ערכי צה"ל ושאל: "איפה הערכים של מדינת ישראל? איך יכול להיות שמגייסים אותנו בגיל 18, בלי לשאול אותנו אם אנחנו רוצים או לא רוצים, מחייבים אותנו בגיל 18, שאנחנו עוד ילדים, להגן בגופנו, בנפשנו על מדינת ישראל, ואנחנו מרגישים ממדינת ישראל שהיא לא מעריכה אותנו".

איציק המשיך וזעק: "איך בכלל אנחנו יושבים פה? זה שאנחנו יושבים ודנים בנושא הזה, זה כבר משהו שהוא לא אמור להיות, זה כבר פגיעה בערכים שלנו, במי שאנחנו, במה שנתנו למען מדינת ישראל. היינו מוכנים למות, ואם תחזיר אותנו עוד פעם לקרב, אנחנו מוכנים למות עוד פעם בשביל מדינת ישראל".

לאחר מכן הטיח סעידיאן בחכ"ים: "מתנהלים פה דיונים כבר למהלך מ-15 שנה, על הטיפול בהלומי הקרב. עוד דיון ועוד דיון. מתי תבינו שאתם צריכים לבטל את כל הדיונים שיש לכם, ולהתעסק אך ורק בדבר הזה? אם הלוחמים לא היו יוצאים בשביעי לאוקטובר לקרב, המחבלים היו מגיעים אליכם הביתה. הם לא שאלו שאלות, הם יצאו לקרב, עם הנשק האישי שלהם. הם לא חיכו לצווים, הם יצאו לקרב".

"איפה אתם? איפה המחויבות שלכם? תפסיקו למרוח אותנו, תשימו לזה סוף", סיים סאידיאן בכאב.

יו"ר הוועדה, ח"כ ביסמוט השיב לסעידיאן כי הוא מציע לו להצטרף לצוות לשכתו כיועץ לנושא, לאחר הדברים המרגשים והכואבים שאמר.