חוששות מכיבוש עזה | משפחות חטופים הפגינו מול בית ראש הממשלה

משפחות חטופים הפגינו במהלך כל הלילה האחרון (בין שני לשלישי) מול מעון ראש הממשלה ברחוב עזה בירושלים, בדרישה להפסיק את המלחמה ולהגיע להסכם הפסקת אש שישחרר את החטופים. המשפחות הביעו דאגה שהפעולה לכיבוש העיר עזה תסכן את חיי החטופים.

שורדת השבי ארבל יהוד כתבה הלילה בדרכה להפגנה: "אריאל (קוניו) שלי בסכנה ממשית, קולות הנפץ מעזה מרעידים את קירות ביתי וחדרי ליבי. אני עולה עכשיו לירושלים, לבית ראש הממשלה, וחייבת אתכם איתי כדי להציל את כולם. בואו!".

עינב צנגאוקר, אמו של מתן, אמרה הלילה: "יש לי אינטרס אחד - שהמדינה תתעורר ותחזיר לי את הילד שלי עם עוד 47 חטופים וחטופה, חיים וחללים, ואת החיילים שלנו שיחזיר הביתה.

"לא נאה לו לשמוע אותנו כאן, הוא ברח כמו פחדן, אנחנו נרדוף אחריו לכל מקום, ביום ובלילה. נגמר, מסירים את הכפפות. אם הוא לא בוחל בשום אמצעים ושולח את החיילים שלנו היקרים, האמיצים, הגיבורים להילחם בזמן שהחטופים שלנו משמשים מגן אנושי - זה לא ראש ממשלה ראוי!".

עינב התקדמה לעבר בית נתניהו וזעקה: "שרה, בואי תצאי ותגידי לי מה הבטחת לי. יש כאן עוד אבות ואמהות, בואי תצאי ותגידי איך שיקרת לי בפנים ואמרת לי שאתם הולכים להביא הסכם ולהחזיר את כולם. בואי תצאי ותגידי לי איך שיקרת לי. את יודעת לפגוש משפחות בחדר סגור בלי תקשורת ובלי כלום ואת מוכרת להם זיבולי שכל. נגמר!".

סמוך לשעה 03:00 לפנות בוקר טענו במטה המשפחות: "משטרת ישראל חסמה את כל דרכי ההגעה להפגנת המשפחות מול מעון רה״מ ברח׳ עזה בירושלים.

"בזמן שהחטופים מוקפים במחבלים כשמסביבם אש צה״ל, ראש הממשלה נמלט מזעקת בני משפחותיהם כשהוא מוקף מאבטחים. המרחק בין העיר עזה, לרחוב עזה בירושלים, מעולם לא היה רחוק יותר".

מטה המשפחות פרסם הלילה הודעה נגד כיבוש עזה, בהודעה נכתב בין היתר: "משפחות החטופים והחטופה מקבלות בחרדה גדולה את הדיווחים על הפעולה העצימה שהחלה הערב בעיר עזה.

"הלילה בעזה עשוי להיות הלילה האחרון בחייהם של החטופים ששורדים בקושי רב והלילה האחרון של היכולת לאתר ולהשיב את החללים לקבורה ראויה.

"מספר רב של חטופים חיים נמצאים בעיר עזה. רה״מ בוחר במודע להקריב אותם על מזבח שיקולים פוליטיים, תוך הימנעות מוחלטת מעמדת הרמטכ״ל וגורמי הביטחון".