הוועדה קבעה: קודם תבקרו את החטופים, ואחר כך תגיעו לבתי הכלא

הוועדה לביטחון לאומי דנה היום (שלישי), בנוגע למניעת ביקורי הצלב האדום הבינלאומי בבתי הסוהר.

עו"ד סגד אוהד בוזי, יועמ"ש מודיעין ומבצעים, בשב"ס הסביר במהלך הדיון, כי יש הליך תלוי ועומד בבית המשפט העליון בנושא הזה. באופן עקרוני מתחילת המלחמה עמדת שב"ס שהצלב האדום לא נכנס לבתי הסוהר והיא מבוססת על עמדה מקצועית של אגף המודיעין בשב"ס לפיה: כניסה של צלב אדום לבתי סוהר עלולה להביא לפגיעה בביטחון בתי הסוהר ולוחמי הכליאה".

חברו לארגון רב כלאי, נתנאל שמשון, תחום פח"ע הוסיף, כי קיים בידינו מידע שכניסת הצלב האדום עלולה לפגוע בביטחון בתי הסוהר וייתכן גם בביטחון המדינה

יו"ר הוועדה, ח"כ פוגל טען כי המטרה של הדיון היא להצליל לגבש המלצות למשרדי הממשלה להמשך ההתנהלות מול הארגון ועמדת הוועדה בנושא.

לדבריו של הח"כ ממפלגתו של בן גביר: "הצלב האדום קיבל מנדט מיוחד לביקור אסירים בפרט שבויי מלחמה ואסירים ביטחוניים. אלא שהמנדט הזה הוא חד צדדי ואני לא רואה מאמץ שהוא עושה מול החמאס לגבי החטופים שלנו כמו שהוא לוחץ עלינו".

בנוסך הוסיף ש: "אני חושב שזה פסול מאין כמוהו והדדיות חייבת להישמר ולקיים את אותם התנאים. אעשה הכל כדי שהצלב האדום יבקר את החטופים שלנו ועד שזה לא יקרה אעמוד בשערי בתי הסוהר ואמנע מהצלב האדום לבקר בהם".

ח"כ עאידה תומא סלימאן תקפה את עמדת גורמי הביטחון וטענה כי "בתקופה האחרונה הממשלה הזו דורסת ברגל מאד גסה את החוקים והאמנות שהיא התחייבה עליהם".

ח"כ אריאל קלנר מהליכוד הוסיף וטען: "היו מקרים שהצלב האדום פגע בביטחון המדינה והשתמש ביכולת שלו לבקר כדי להעביר מידע, לדבריו: "כל המשחק האסימטרי שהמדינה מחויבת לנורמות מול ארגון טרור ברברי מנוצל כך שהאזרחים שלנו משלמים את המחיר. לאפשר לבקר את אותם מרצחים אצלנו זו בקשה הזויה. לא הגונה, ולא מוצדקת ולא מקובלת".