השר וחבר הכנסת לשעבר נפתלי בנט, מי שצפוי להתמודד גם בבחירות הבאות, הוציא לפני זמן קצר (ראשון) הודעה - "לבעלי תפקידים בשירות הציבורי ולגורמי אכיפת החוק".

"אינספור אנשים", כתב בנט: "שאלו אותי האם בכלל יתקיימו הבחירות. אהיה ברור: לא נאפשר לאף אחד לדחות או לשבש את הבחירות. אנחנו על זה".

"דחיית בחירות", הוסיף בנט וטען כאשר הרקע לדבריו לא ברור: "יכולה להתרחש רק ברוב של 80 חברי כנסת, ואין כאלה".

עוד כתב בנט: "בהזדמנות זאת, אני פונה לכל ראשי מערכות הביטחון, השוטרים, עובדי ציבור, שופטים, חברי וועדת הבחירות: המשיכו לשמור על החוק ועל המדינה".

ליברמן בצעד חיזוק למפלגתו: זה השריף החדש שמצטרף לשורות המפלגה יוני גבאי | 10:55

לדברי בנט: "אני מודע למערכת הלחצים העצומה המופעלת עליכם. זה לא קל, אך אל תסכימו לעבור על החוק או לעקם את הכללים בגלל לחץ פוליטי. אתם לא תסלחו לעצמכם על סטייה מהחוק; אתם נושאים באחריות למעשיכם. יש מחר. אל תפחדו. בקרוב הממשלה הנוכחית תוחלף".

בנט כתב לסיום: "הנורמות הרעות שחילחלו למערכות הציבוריות, כמו לאפשר לסוכני מדינת אויב לפעול מתוך לשכת ראש ממשלה, שרי ממשלה שמקבלים שוחד, או התערבות של עסקנים פוליטיים ופליליים בקידום קציני צבא ומשטרה, ייעקרו מן היסוד. בקרוב המדינה תחזור למסלול בריא של ניהול מקצועי, התחדשות וצמיחה".

שר החינוך יואב קיש הגיב: ״נפתול בנט, שכבר גנב בחירות פעם אחת, חושב שכולם כמוהו. נפתול, אף אחד לא ישבש בחירות. ‏אתה תשתדל לא לשקר באותה תכיפות שאתה נושם.״